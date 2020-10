El Vetusta busca su regularidad

«Todos tenemos la sensación de que podemos tener más puntos de los que tenemos, pero hay que refrendarlo», dice el entrenador del Oviedo

Minutos antes de que arrancase el último entrenamiento del Real Oviedo antes de visitar este sábado a la UD Las Palmas (Estadio Gran Canaria, 18:15 horas), José Ángel Ziganda analizó la actualidad azul en una rueda de prensa telemática. El entrenador navarro habló de la crisis de resultados que está atravesando el conjunto carbayón, la confianza del club en su trabajo y la cita de mañana ante los insulares.

La polémica arbitral

«Nunca he hablado de los árbitros. Nos tenemos que centrar en lo nuestro. Como nos pasa a todo el mundo, no sabemos a qué atenernos con el VAR. En estas situaciones que son muy de azar y percepciones personales, pues no nos está saliendo cara».

