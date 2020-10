Ziganda: «El club nos transmite confianza y apoyo a mi persona»

0

La Voz de Asturias

Oviedo 30/10/2020

Minutos antes de que arrancase el último entrenamiento del Real Oviedo antes de visitar este sábado a la UD Las Palmas (Estadio Gran Canaria, 18:15 horas), José Ángel Ziganda analizó la actualidad azul en una rueda de prensa telemática. El entrenador navarro habló de la crisis de resultados que está atravesando el conjunto carbayón, la confianza del club en su trabajo y la cita de mañana ante los insulares.

La polémica arbitral

«Nunca he hablado de los árbitros. Nos tenemos que centrar en lo nuestro. Como nos pasa a todo el mundo, no sabemos a qué atenernos con el VAR. En estas situaciones que son muy de azar y percepciones personales, pues no nos está saliendo cara».

«Ni me influye ni me compete, no es mi terreno. Mi trabajo es entrenar y formar el mejor equipo posible. Soy así y es lo que pienso, creo que es la mejor manera de vivir el día a día. Hay días que son situaciones muy evidentes, pero no nos podemos centrar en ello».

«El otro día nos hicieron dos goles de estrategia que no podemos conceder. Esos son errores nuestros y no nos podemos escudar. Ahora la moneda está saliendo cruz, pero pienso que a lo largo de la temporada compensará. No puede ser otra cosa que azar».

¿Confianza del club?

«Lo que hablo con el club es que confían en el trabajo y nos dan muestras de serenidad y apoyo a mi persona. Estamos expuestos a los resultados y no sabemos hasta cuándo dura esa paciencia. Solo pensamos en Las Palmas, y luego en el Castellón. El club nos transmite confianza y nos dice que sigamos intentándolo, los resultados se tienen que dar. Todos tenemos la sensación de que podemos tener más puntos de los que tenemos, pero hay que refrendarlo».

«Mi único objetivo es preparar Las Palmas. Sumar puntos para salir de donde estamos. Pero el objetivo es construir un buen equipo y una plantilla de futuro, con gente de casa y que los veteranos faciliten esa madurez para que poco a poco vayan progresando. Un buen equipo de cara al futuro».

Los errores en defensa. ¿Afecta anímicamente?

«En los últimos partidos cometimos errores que no habíamos realizado. Se habla mucho de la solidez defensiva, pero repaso los partidos y no veo que los equipos jueguen o propongan más que nosotros. Ya tenemos el estereotipo y es difícil quitárselo».

«No tengo problema en reconocer que tenemos buenos patrones y automatismos defensivos, pero estamos cometiendo unos errores individuales muy, muy graves. La pasada temporada no los cometimos, ahora sí. El rendimiento no está siendo malo, pero el resultado sí. No puedes valorar negativamente el rendimiento cuando estás muy ordenado y casi no concedes, pero en un error individual se te va el resultado».

«Somos profesionales y para eso está el entrenador. Hay que saber convivir con el acierto y el error. No ha pasado ni un tercio de la temporada, quedan muchísimos puntos para ir hacia adelante y superar esta mala racha. Que afecte o no afecte lo dictará la madurez y la calidad de jugadores y entrenadores».

¿Una final ante Las Palmas? Qué portero jugará y qué Oviedo le gustaría ver

«Una final es todo o nada, y lo del sábado ante Las Palmas no es eso. Afronto el partido como todos los demás, con ilusión y muchísimas ganas. Que los jugadores salgan con intención y se vean. Es un rival muy bueno, con jugadores jóvenes de calidad».

«Hablo con todos los jugadores y sí tengo pensado qué portero va a jugar en Las Palmas».

«El equipo me gustó contra el Cartagena y mucho ante el Albacete. El inicio ante el Logroñés fue impresionante, el primer tiempo en general fue muy bueno. Me gustaría ver eso. El primer tiempo ante Girona y Espanyol también fue muy bueno, en cuanto a ritmo y llegada. Pero el resultado no está siendo bueno y estamos en un mundo en el que se vive del resultado».

Los fichajes que no están jugando

«Hay unos que están participando y otros menos. Todos son iguales. Dispongo de todo el equipo y pongo a los que creo que están más preparados o me dan más confianza».

«Edgar lo juega todo porque creo que tiene que jugar. Blanco, que ya tiene varios entrenamientos, participará más. Y el resto iremos viendo poco a poco. Si tiene que jugar Javi Mier juega él, si lo tiene que hacer Obeng, juega Obeng. El que me parezca que esté en mejores condiciones».