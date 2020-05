«La tele de los escolinos»: una oportunidad para recordar aquella experiencia pionera

0

Redacción 01/05/2020 05:00 h

Mari Luz Pontón cogió el timón de un nuevo barco allá por el 2002 para empezar a dirigir y presentar el que sería el primer programa en asturiano en el que los niños serían los protagonistas. «La tele de los escolinos» fue pionero y el éxito del formato residía precisamente en la participación de los menores. En él, los pequeños de la casa presentaban el telediario en el set de informativos de Localia Televisión, hablaban sobre diversos temas, contactaban con grupos folclóricos, hacían preguntas a los entrevistados, y un sinfín de propuestas más. El programa duró unos siete años, hasta que en 2009 la cadena de televisión echó el cierre. Ahora, aquellos fieles seguidores podrán disfrutar el próximo domingo de una charla de la presentadora en la página de Facebook de Formientu, bajo el nombre de «Formientu en casa Fest», a las 19.00 horas.

Allí, Mari Luz Pontón aprovechará el espacio para hablar de aquella experiencia televisiva que fue tan importante de cara al apoyo por parte de los medios de comunicación de una lengua minoritaria que tiene que sobrevivir, y necesita de esa protección. «Requiere de la infancia, que los niños la conozcan», explica Pontón, como clave para que perdure. Una lengua que se fue heredando de generación en generación, pero que no posee la oficialidad «necesita de ayuda para permanecer viva, no deja de ser cultura». No deja de ser el apoyo a esta llingua que está conectada a Asturias. «Nada tiene que ver con los nacionalismos», aclara.

En los inicios del programa, los pequeños participantes eran alumnos de la propia presentadora, de dos centros ovetenses en los que trabajaba. Pero el proyecto fue ampliando fronteras y contactaban con otros colegios para buscar nuevos participantes. Durante media hora, los niños eran los absolutos protagonistas, había música, entrevistas, telediario, etc. Incluso, durante los últimos «los nenos hacían hasta simpáticos monólogos en asturiano», recuerda la asturiana, quien asegura que fueron tiempos de mucho trabajo, pero que merecieron la pena, sobre todo «cuando a día de hoy hay gente que sigue diciéndome que conocen a gente que participó». Por eso, Mari Luz Pontón deja un correo de contacto (lateledelosescolinoslocalia@gmail.com) para volver a reunir a aquellos pequeños que hoy ya son adolescentes.

La asturiana recuerda que era un formato muy familiar, ya que «venían los padres, los abuelos, los tíos… a ver a sus niños participar». Además, le sigue sorprendiendo recordar cómo aquellos inocentes llegaban con gran maestría a dominar el telediario. «Había parejas de niños que te quedabas asustada de cómo daban las noticias», cuenta. Un espacio que duró siete años en los que el protagonismo de los pequeños para difundir todo tipo de facetas culturales fue la premisa del formato.