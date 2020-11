Música desde el dormitorio: el éxito de From en Spotify

From interpretando su primera canción «Es tardes (has perdido el tren)»

La Voz de Asturias Esther Rodríguez

03/11/2020 05:00 h

Combinando elementos del bedroom pop, el jazz y el indie, nace «from», el proyecto en solitario del artista Fernando Romero (Oviedo, 2001). Con tan solo 19 años este asturiano se lanzó al panorama musical, bajo el nombre de From y con su estilo independiente . «Me siento mucho más a gusto en el plano musical, no en el lírico», asegura Romero, quien desde su habitación compone, interpreta y produce sus propias canciones.

Todo empezó cuando era pequeño, ya que a sus padres les gustaba mucho la música. Su padre, incluso, tocaba el bajo y la guitarra. A raíz de ahí «desarrollé un interés propio, gracias a la cultura y educación musical de mis padres». Ese interés musical floreció a los 6 años, cuando comenzó a tocar el piano y la batería, y a los 14 con la guitarra. Pocos años después, y algunas horas de tutoriales sobre producción musical, esa afición dio sus primeros frutos.

Bajo el subgénero bedroom pop sacó su primera canción «Es tarde (has perdido el tren)». «Me pareció interesante ese subgénero musical y me lo podía permitir, ya que era componer con tus propios medios desde tu habitación», explica el joven asturiano. De esta manera, consiguió atraer la atención de la discográfica «Volcán Músic», quien no dudó en amparar el proyecto.

Tal es su éxito y su compromiso con el mundo musical, que el pasado 8 de octubre lanzó su primera reproducción extendida «otoño EP». Un álbum que tuvo una gran acogida entre el público, ya que hubo un boom de reproducciones. «El single tuvo buena repercusión en el Spotify. Fue añadido en varias playlist y además el estilo gustó por la fuerza y el sonido», sentencia.

El disco, concretamente, está centrado en «mi estación del año favorita, debido a esa melancolía y colores». Por eso, las letras de sus canciones son tristes, aunque el ovetense asegura que «me siento mucho más a gusto en el plano musical, no en el lírico. Me centro, principalmente, en las texturas y la armonía de la música», sentencia. Para él, las letras están en un segundo plano. «Deben ser un refuerzo».

Pero, sin embargo, todo depende del proyecto en el que esté inmerso. Romero asegura que pronto empezará a escribir letras. Para componer, todo lleva su proceso, pero principalmente influye cómo se siente en ese momento. «El estado de ánimo es fundamental». Por ejemplo, durante la cuarentena, escuchó ciertas canciones y por eso decidió hacer una cinta con un sonido más crudo.

Actualmente, trabaja en un disco que «de principio a fin esté contento con él», al mismo tiempo que finaliza sus estudios en el conservatorio. «En un futuro, intentaré dedicarme a algo que esté entre mis gustos personales contemporáneos y mi formación académica». Pero, eso sí, lo que más desea es poder hacer pronto una gira. «Para apoyar el disco es fundamental hacer conciertos. No tiene sentido hacer un disco sino le puedes dar vida. Cuando termine la pandemia, intentaré hacer uno en Madrid», sentencia.