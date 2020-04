El Marino aboga por suspender la competición sin ascensos ni descensos

0

Oviedo 16/04/2020 21:39 h

El Marino de Luanco aboga por suspender la competición sin ascensos ni descensos y reanudar la actividad la próxima temporada con los mismos grupos y calendarios, una postura que difiere de la propuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este organismo plantea un mecanismo exprés a nivel nacional por el que los ascensos se decidirían en una eliminatoria a partido único, no habría descensos y se podría aumentar el número de clubes por grupo.

En declaraciones a EFE, el presidente del conjunto luanquín, Luis Gallego, ha afirmado que «no se va a poder jugar viendo el panorama actual», por lo que considera que la decisión más justa es «suspender la competición desde Segunda División B hasta prebenjamines». Gallego ha hecho hincapié en que no podrán retomarse los entrenamientos hasta que Sanidad permita la vuelta de la actividad deportiva, algo que no sucederá hasta mediados de mayo «como mínimo». Además, ha subrayado que los equipos tendrán que hacer una «minipretemporada» para recuperar la forma y afrontar esos encuentros con garantías y sin riesgo de lesiones, por lo que la competición no concluiría antes del 30 de junio, fecha en la que vencen los contratos de la mayoría de jugadores de estas competiciones.

Acerca de la propuesta de la RFEF, entiende que busca perjudicar al menor número de equipos posibles, aunque no cree que pueda llevarse a cabo con total garantía. Por este motivo, ha reiterado que «lo más lógico» sería suspender las competiciones y reanudar la actividad la próxima temporada «con los mismos grupos y el mismo calendario» que este año. En lo que se refiere al aspecto económico, Gallego ha expresado su «tranquilidad» después de que la RFEF garantizase a los clubes de Segunda División B y Tercera que van a percibir «las cantidades pactadas a principio de temporada».

El planteamiento de la RFEF desarrollaría un mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de eliminatoria a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición. En esta situación excepcional, no habría descensos en la presente temporada y se trabajarían los mecanismos oportunos para incrementar el número de equipos por grupo o creación de nuevos grupos con una vigencia máxima de tres o cuatro temporadas hasta que se acometa de manera planificada la pertinente reestructuración que convierta en élite las competiciones no profesionales mediante un equilibrio económico sostenible y adecuado. Estas actuaciones se llevarían a cabo en Segunda División B, Tercera División, en las competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y fútbol sala así como en todas las competiciones estatales de la categoría juvenil, informa EFE.