Somiedo y Riosa confían en que la Vuelta a España llegue en en otoño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias MARÍA DÍAZ

Oviedo 04/05/2020 05:00 h

¿Podremos este año ver a los ciclistas afrontar las rampas de L'Angliru o de la Farrapona? La propagación del coronavirus ha puesto el mundo al revés. Un daño colateral de la guerra contra la pandemia ya ha sido la Vuelta a España que ha tenido que anular sus tres primeras etapas en Países Bajos y el movimiento del calendario le lleva a fechas hasta ahora impensables. Como si de piezas de dominó se tratase, la extensión del COVID-19 por el mundo provocó que el Tour de Francia se colase en el calendario de la ronda española. Deja de ser la gran prueba del mes de julio y se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre. El Giro de Italia que tendría que estar ahora en mayo rodando se retrasa a octubre, después de los Campeonatos del Mundo previstos entre el 20 y 27 de septiembre, y la Vuelta a España tendrá que correrse detrás de la ronda italiana. Con ello el calendario, se coloca en pleno otoño.

Tanto en Somiedo como en Riosa intentarán por todos los medios que la Vuelta a España llegue a sus cimas míticas de La Farrapona y de L’Angliru aunque sea a finales de octubre o principios de noviembre. El refrán de «Por Todos los Santos, la nieve por los cantos», en alusión al 1 de noviembre es un fantasma que a toda costa quieren espantar.

El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, afirma que a él le dijeron que para finales de octubre podría celebrarse la etapa prevista. Hace dos años nevó a finales de ese mes en toda Asturias pero, según sus palabras, «eso no es lo normal». Confía tanto en que se pueda correr porque supondrá que se ha puesto coto al coronavirus como en que no haya ningún problema para que se pueda disfrutar de una buena etapa de montaña. «Aquí en otoño no solemos tener problemas y creemos que puede llegar perfectamente», afirma. La etapa Villaviciosa-Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, de 170,2 kilómetros estaba prevista para el 29 de agosto. Según el perfil de la Vuelta a España se llegará a unos 1.710 metros de altitud.

«Si tenemos que limpiar la carretera, la limpiamos»

En Riosa, la alcaldesa Ana Isabel Díaz, también trabaja con la vista puesta en esa etapa que hace a toda España clavarse ante el televisor para ver la impresionante Cueña les Cabres. La regidora lo tiene claro. El municipio apuesta porque la Vuelta a España llegue al mítico Angliru y para ello no escatimará en esfuerzos. «Pondremos todos los medios para que la Vuelta venga a Riosa», señala.

Admite que van a depender de la climatología pero, insiste en que desde el ayuntamiento darán todas las facilidades. «Si tenemos que limpiar la carretera se hará para que esté libre», asegura. Ana Isabel Díaz recuerda que estamos viviendo una situación excepcional, provocada por la pandemia, y que se corre un riesgo «pero ha pasado lo que ha pasado y antes es imposible». La etapa Pola de Laviana-Alto L’Angliru, de 109.2 kilómetros, estaba prevista para el 30 de agosto y con un final en una cumbre de 1.557 metros.