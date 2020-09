El Rally Princesa de Asturias se ofrece para finales de octubre

0

La Voz de Asturias Manolo Calleja

02/09/2020 22:06 h

Sigue la incertidumbre y la polémica sobre el Rallye Princesa de Asturias. Tras la denegación del permiso por parte de las autoridades sanitarias El Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA) ha pedido el informe a la Consejería de Sanidad para conocer los motivos exactos por los que no les autorizan a celebrar la competición. El director de carrera de la prueba ovetense, que cumpliría este año su 57 edición, quiere saber que protocolos faltan en el expediente que habían remitido a Sanidad para tratar de subsanarlos y poder celebrar la prueba los días 24 y 25 de octubre. La cancelación del Rallye según Sanidad se ha tomado en función de criterios estrictamente técnicos. Mientras, el Presidente de la Real Federación Española de Automovilismo remitió una carta al Presidente del Principado Adrián Barbón pidiéndole explicaciones por la suspensión del rallye y por no haber atendido su petición de reunirse con él para tratar los temas de seguridad del rally referidos al Covid19. Patrocinadores, empresarios de la hostelería, pilotos, aficionados e incluso la mayoría de ayuntamientos por los que pasa la carrera, no dan crédito a la resolución del Principado para no autorizar la competición.

Así las cosas todo está en el aire. El ACPA baraja otras nuevas fechas 24 y 25 de octubre para que se dispute el Princesa en caso de que el Principado acceda a ello siempre y cuando admita corregir el plan de protocolo de seguridad entregado en su día por los organizadores. La resolución del Gobierno Asturiano para no autorizar el Rallye Princesa afectará con toda seguridad a los Rallyes de Avilés y Llanes que deberían de disputarse el 19 de septiembre y a mediados de octubre.