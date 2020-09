Así aclara Barbón la cancelación del Rally Princesa de Asturias

0

Carla Vega

Redacción 02/09/2020 05:00 h

Adrián Barbón se caracteriza por el uso activo de sus redes sociales, aunque precisamente sea a través de estas en las que en muchas ocasiones se encuentre envuelto en alguna que otra polémica. En esta ocasión, el presidente del Principado ha sido el objetivo de los seguidores del Rally Princesa de Asturias tras anunciarse la cancelación del mismo. Barbón recibió multitud de mensajes en una de sus publicaciones, en las que compartía cómo había pasado el día en el parque natural de Redes, pidiéndole explicaciones acerca del Rally.

Las críticas fueron lo primero en llegar, acompañado de las peticiones de explicaciones rápidas con respecto a la anulación de la prueba deportiva, y el presidente del Principado no tardó en responder a todos los usuarios posibles. «El presidente relajado mientras lleva a la ruina a toda Asturias. Muy bien lo de prohibir una prueba deportiva, concretamente la especialidad del deporte de motor. Señor Barbón, no ves a tus vecinos de comunidades celebrar cosas sin ningún problema y sin registrar contagios con las medidas oportunas. ¿Porque no eres capaz de hacer lo mismo en tu querida provincia, tanto le cuesta?», le incriminaba un usuario de la red.

Rápidamente, Barbón respondió aclarando su situación. «El Presidente no está relajado, por desgracia. Ojalá pudiera estarlo», comienza el mensaje el presidente del Principado. «Adoptamos medidas en torno a un virus que aún hoy es un gran desconocido. Y por supuesto, no todas las medidas que adopta el Gobierno de Asturias son correctas y cometemos errores de los que tratamos de aprender (…) Se han suspendido muchísimos eventos, algunos muy dolorosos que afectan a mi propio concejo, como el Descenso Folklórico del Nalón. Por tanto, entiendo el cabreo y la frustración. Pero estamos viviendo un tiempo excepcional», quiso empatizar Adrián Barbón.

«Por favor, entiende a los aficionados, solo hubo un brote de covid proveniente de actividades deportivas y se armó la de cristo y llevamos todo el verano cerrando bares y negocios hosteleros, por favor hombre ser más equitativos en las decisiones», rogaba otro de sus seguidores. «Te aseguro que entiendo y acepto todas las críticas que se hagan de forma respetuosa. Y por supuesto, me pongo en el lugar de los aficionados y participantes», le aseguró el presidente, haciendo alusión a los insultos que también ha recibido.

Otros también quisieron alabar la postura de Barbón ante la situación, optando por contestar a los ciudadanos a través de las redes sociales. «No comparto sus ideas ni estoy de acuerdo en cómo está gestionando en parte el virus en Asturias, pero que dé la cara como la está dando hoy es de quitarse el sombrero», le decían. «Asumo en primera persona las decisiones del Gobierno, con los aciertos y errores que cometamos, y me gusta explicarlo. Y por supuesto escuchar y leer los planteamientos de los demás, que siempre se sacan cosas interesantes y se puede aprender y corregir errores que cometamos», expuso el político.

Finalmente, y dado el revuelo que causó la cancelación del Rally Princesa de Asturias en su Facebook, el presidente quiso aclarar varios puntos, como por ejemplo aclarar que bloquearía y eliminaría los comentarios de todo aquel que le insultase, o aclarar para aquellos que piden explicaciones cómo se ha dado el procedimiento de la anulación de esta actividad deportiva. Además, Barbón quiso recordar a los seguidores de este deporte que, el pasado año, estuvo presente en la salida de Oviedo, siendo el primer presidente en décadas que acudía a tal evento. «Al primero que no le gusta ver cómo se suspenden muchas actividades o pruebas es a mí», asegura.

«Los datos en Asturias cada vez son peores -aunque mejores que en el resto de España- y desde Salud Pública se están incrementando las restricciones para ver si podemos controlar la expansión del virus. He leído, además, que la organización tenía pensado proponer fechas distintas», especifica el presidente. Además, Adrián Barbón se ha comprometido a recopilar todos los datos necesarios y explicar más en profundidad el por qué de esta decisión, y ha lamentado no tener tiempo para contestar todos los mensajes que recibe. Para solucionar esto último, ha recordado que el correo electrónico presidente@asturias.org, está disponible para todo aquel que quiera ponerse en contacto con él o su equipo.