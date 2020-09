Kyrgios, a Carreño: «Sí, estoy un poco aburrido y preferiría hacerte picadillo otra vez»

0

11/09/2020 17:51 h

Nick Kyrgios continúa provocando al asturiano Pablo Carreño, que esta noche podría hacer historia en un Grand Slam. Hace una semana el tenista australiano decía que si no fuese por la tierra batida el de Gijón no estaría ni de lejos en el top-50. Carreño, desde la propia pista del US Open en Nueva York, le quitaba importancia al asunto y daba por hecho que Kyrgios debía «estar bastante aburrido en su casa».

Y tal parece que así es. «Es obvio que me gustaría estar jugando el US Open, pero en las actuales condiciones no me sentía cómodo viajando. Sí, Carreño Busta, estoy un poco aburrido y preferiría estar haciéndote picadillo otra vez», escribió el jueves por la noche el australiano en un Stories de su perfil en Instagram, mostrando el resultado de los dos enfrentamientos directos en las pistas entre ambos y añadiendo el 2-0 a su favor. Y, de paso, mandándole callar con un «shhh». Tras el partido de esta noche, habrá que ver cómo continúa este rifirrafe….