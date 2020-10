Sabrina Vega, premio Mujeres a Seguir 2020

0

La Voz de Asturias

27/10/2020 05:00 h

27/10/2020 05:00 h

La siete veces Campeona de España de Ajedrez, la Gran Maestra Sabrina Vega, ha sido galardonada con el Premio Mujeres a Seguir del Deporte de este año 2020. Estos premios reconocen el talento femenino en ciencia, comunicación, cultura, empresa, tecnología y deporte. La ceremonia virtual de premiación se realiza el 27 de octubre a las 19 horas.

La canaria, subcampeona de Europa en 2016, se impuso en la votación final a la tenista Paula Badosa, la automovilista Cristina Gutiérrez, la nadadora Alba Vázquez y la atleta Desirée Vila.

Suma así Sabrina esta distinción al Premio Reina Sofía 2019, honor que recibió «por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva». En su caso fue su renuncia a disputar los Campeonatos Mundiales 2017 de relámpago y rápidas, torneos con cuantiosas gratificaciones económicas. El motivo de esta renuncia fue su protesta, junto con otras ajedrecistas occidentales, a la obligación de jugar con velo en el país organizador, Arabia Saudí.

Si la pandemia da tregua, muy pronto podremos disfrutar de la jugadora grancanaria en nuestra tierra asturiana, pues la Federación Española y la Federación Asturiana están trabajando en la posibilidad de que las selecciones españolas hagan una concentración en Gijón a principios de diciembre.

Gijón 64, campeón de la Copa de Asturias

Tremenda igualdad en las semifinales y final de la Copa de Asturias, que desembocaron en el primer título regional para el Gijón 64.

El equipo del barrio de Jove se impuso en el desempate de semifinales al Antonio Rico, campeón en 2018, tras finalizar con empate a dos el encuentro a ritmo olímpico. Buen desempeño en cualquier caso de estos últimos, que han rejuvenecido notablemente su plantilla esta temporada manteniendo un alto nivel competitivo.

En la otra semifinal estuvo a punto de saltar la sorpresa. El Pablo Morán sufrió toda la jornada lo indecible para poder igualar un encuentro que se les había puesto muy cuesta arriba frente al Valdesva de Trevías. Finalmente, José Alberto Cuevas consumó la remontada dando la vuelta a su partida frente a Martien Hellinga y llevando el encuentro al desempate, donde los ovetenses impusieron su teórica superioridad.

La final se disputó en los locales de la Federación Asturiana e igualmente fue muy reñida. Atendiendo a las alineaciones se podría esperar una ligera superioridad de los gijoneses, pero la experiencia y solidez como grupo del Pablo Morán, vigentes campeones de la competición, hacía prever un duelo igualado.

El primer punto cayó del lado gijonés, con la victoria de Alejandro Ortiz sobre Cigales, tras una grave imprecisión de éste en un final complejo pero tendente a la igualdad. Poco después los ovetenses igualaban la contienda, con el triunfo de José Alberto Cuevas sobre Iván Torre. El Maestro Internacional Javier Agüera remataba una excelente partida venciendo con solvencia al Maestro de la Federación Internacional Jonás Prado y poniendo en ventaja en el marcador al Gijón 64.

Quedaba la partida que enfrentaba al Maestro de la Federación Internacional Enrique Álvarez contra Berna Blázquez, y aquí se produjo una anécdota difícil de creer. Tras dar varias vueltas la partida, se llegó a una posición tendente a la igualdad, pero en la que Berna, como decíamos, necesitaba ganar para igualar el encuentro. En un momento dado, consideró que ya no tenía esperanzas y ofreció tablas para desespero de sus compañeros. La cuestión es que Enrique habitualmente juega con tapones para abstraerse del ruido, y sabiendo que las tablas para él equivalían a la victoria no se los quitó en el final de la partida, dado que daba por seguro que no se las iban a pedir. Y claro, no oyó la petición, para desespero ahora de los gijoneses. La partida siguió y acabó igualmente en tablas, convirtiendo al Gijón 64 en Campeón de Copa, el único torneo por equipos en Asturias a ritmo olímpico que ha podido finalizarse en este turbulento 2020.

Un enorme éxito para este equipo novel, fundado hace exactamente un año, con el apoyo de la AAVV Santa Cruz de Jove y algunos pequeños patrocinadores como Cervecería Ordum o Pulpería Tierras Gallegas.

En otro orden de cosas, la situación en nuestra Comunidad ha hecho suspender las dos primeras rondas del Campeonato de Asturias Individual. Antes del siete de noviembre la Federación deberá tomar la decisión de si continuar el torneo a una distancia de menos rondas, o bien cancelar definitivamente la competición.