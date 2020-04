Aparece el cadáver de un hombre en su casa de Gijón

0

La Voz de Asturias M.D.

Oviedo 19/04/2020 17:48 h

Un hombre apareció muerto en su casa esta mañana en Gijón, en la calle Severo Ochoa, según han confirmado fuentes policiales. Todo hace indicar que el fallecido vivía solo. Había nacido en el año 1945 y no consta que tuviese familia en Asturias. Los hechos sucedieron cuando sobre las diez de la mañana, la Policía Local recibió la llamada del propietario de un piso que llevaba cinco semanas que no sabía nada del inquilino. Personados los agentes en el domicilio indicado, junto con la Policía Nacional, no consiguieron que nadie les abriese la puerta por lo que tuvieron que llamar a los bomberos.

Para acceder al interior de la casa, los bomberos lo hicieron por un patio de luces ya que el fallecido vivía en un bajo. Cuando lograron entrar, encontraron sobre la cama al hombre fallecido cuyo estado demostraba que «llevaba varias semanas muerto», explicaron fuentes policiales. Estas mismas fuenes señalaron que el cadáver no presentaba ningún signo de violencia y que el interior de la casa estaba en perfectas condiciones por lo que consideran que ha sido una muerte por causas naturales. En las investigaciones que realizaron tuvieron dificultades para encontrar a algún familiar del fallecido ya que, al parecer, viven fuera de Asturias y el fallecido vivía solo en Gijón.