Las multas a las terrazas en Gijón: mesas a menos de 2 metros de distancia y clientes dentro del bar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias E. G. B.

Gijon 18/05/2020 18:57 h

La Policía Local de Gijón inspeccionaba este fin de semana, el primero tras la entrada en la fase 1 de la desescalada que permite la apertura de terrazas de restauración y hostelería, a un total de 60 establecimientos con este servicio.

De ellos, fueron sancionados 14, en su mayoría debido a que no se cumplía la distancia de seguridad entre mesas -que debe ser de dos metros- y porque se encontraron a clientes en el interior de los locales justo en el momento de la inspección. Así les ocurrió en dos establecimientos que estaban sirviendo consumiciones a clientes dentro de los locales, algo que no será posible hasta la fase 2, en la que en todo caso no será posible tampoco el autoservicio desde la barra.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, en todo caso, indican que, en las inspecciones, se está teniendo en cuenta que buena parte de los establecimientos que han reabierto sus terrazas en la ciudad están pendientes de que se resuelvan sus solicitudes de ampliación de espacio, puesto que se dio esa posibilidad para que, en aquellos casos en los que fuera posible, pudieran hacer uso del 100% de sus mesas ocupando más espacio en la calle.

Otras de las denuncias a terrazas durante este fin de semana se debieron a que se estaban sirviendo consumiciones a clientes que estaban sentados en jardineras, a tener más mesas de las autorizadas o incluso a dos locales que fueron sorprendidos dispensando bebidas en su interior, algo que en esta fase está aún prohibido.

Las zonas habituales de terraceo de la ciudad, así como algunos merenderos, volvieron a una relativa normalidad, de antes de la pandemia de coronavirus, hasta el punto de que, en algunos momentos del fin de semana, era complicado, por no decir imposible, encontrar mesa. Este paso hacia la normalidad también ha supuesto un aumento del tráfico y, por ello, se intensificaron los controles policiales en lugares en los que eran habituales las conductas irresponsables al volante. En la carretera del Infanzón, por ejemplo, en tan solo 24 horas se propusieron para sanción a 33 conductores por exceso de velocidad y a siete por circular con varias personas en el interior del coche sin ser convivientes y sin mascarilla.