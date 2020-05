Un ciclista y un conductor de un patinete chocan y ambos dan positivo

0

La Voz de Asturias

31/05/2020 19:20 h

La Policía Local de Gijón ha sancionado a dos personas que dieron positivo en alcohol tras colisionar cuando conducían una bicicleta y un patinete. El incidente ocurrió de madrugada. En concreto, poco antes de la una y media de la mañana, ambos vehículos chocaron en la calle Francisco de Paula Jovellanos. Ambos dieron tasas muy superiores a las permitidas, 0’98 mg/l y 0’80 mg/l. Ambos vehículos vehículos fueron inmovilizados y trasladados al depósito.

Por otro lado, a las 20.00 horas de la tarde de ayer, sábado, los agentes denunciaron a 19 jóvenes que estaban haciendo una fiesta en un bajo de la calle Alegría, por saltarse las medidas impuestas por el decreto de estado de alarma. Además, la Policía Local denunció a un camarero de la calle Santa Lucía que no llevaba mascarilla y que no estaba limpiando las mesas, según informaron a los agentes. Otros tres establecimientos de las calles Consolación, Carretera del Obispo, y Enrique Martínez tienen su correspondiente parte por excederse en el horario de apertura, así como a las personas que estaban en el interior por no llevar ni mascarilla ni guardar la distancia de seguridad. Por este motivo fueron sancionadas un total de 42 personas.