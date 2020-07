Gijón descarta un evento alternativo a la Noche de los Fuegos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

06/07/2020 17:13 h

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha asegurado que este año es «absolutamente imposible» organizar un evento alternativo a la Noche de los Fuegos, que evite aglomeraciones, por el alto precio que supondría. «Todo lo especial que hemos buscado se nos va de presupuesto», ha explicado.

González ha defendido que los Ayuntamientos deben ser «austeros», especialmente ahora en situación de crisis causada por la pandemia de la COVID-19. A este respecto, ha incidido en que no pueden pasar de 75.000 euros a más de 300.000 de presupuesto. En este caso, ha insistido en que todos los sistemas alternativos eran «todos excesivamente caros», y, por otro lado, ha recordado que no se puede hacer el espectáculo de fuegos artificiales para no concentrar gente en los mismos sitios.

El futuro de la Fidma

Por otro lado, ha apuntado que desconoce si va a haber Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), a lo que ha recalcado que el ayuntamiento no decide. Incluso ha señalado que el propio ayuntamiento ha enviado su planteamiento de programación para todo el verano al Principado para que lo autoricen, y están pendientes de la contestación.

Dicho esto, ha recalcado que se está viendo lo que está pasando en Lugo, en la zona de la Mariña lucense, o Lleida, mientras que en Asturias no hay brotes porque somos «exigentes» con las medidas a adoptar. «No podemos volver a marzo», ha indicado con alusión al confinamiento.

Ha remarcado, además, que no ha hablado con la Cámara de Comercio de Gijón, organizadores de la Fidma, de este tema, pero sabe que hay empresas que han dicho que no van a participar en esta edición. Con todo, ha asegurado que hay una intención de hacerla, pero debe conjugarse con las medidas sanitarias.

Bandera azul

En cuanto al izado de la bandera azul en el Puerto, la costumbre puede «desvalorizarlo». «No es una mera costumbre», ha indicado con respecto a que se cuente con esta bandera desde hace años. Es por ello, que ha reivindicado poner en valor el trabajo del equipo del Puerto Deportivo, ya que esta bandera significa que Gijón cuenta con un puerto «sano», medioambientalmente sostenible y es un valor para atraer un turismo específico.

Con ello, ha incidido en que Gijón está «en la ola» de la actualidad del cuidado de nuestro entorno, lo que indica que «algunas cosas las estamos haciendo bien», ha destacado. No obstante, González ha reconocido que todavía hay días en los que no somos conscientes de que tirar cosas, como cascos de pipas, vasos o envoltorios, en el suelo en la zona del puerto acaba en el mar. «Debemos evitarlo», ha conminado.

La alcaldesa ha señalado, en este sentido, que si bien hay que mejorar la limpieza que lleva a cabo el Ayuntamiento, también ha apelado a la responsabilidad individual de cada uno. Por este motivo, ha animado a no manchar, lo que no significa que Emulsa no tenga que trabajar. González ha insistido en que copas y cascos de pipas deben ir a la basura, «como toda la vida», ha apostillado.

Se quiere, con ello, que además de que el puerto sea no solo un lugar de paseo, sirva también de zona de disfrute a lo largo de todo el día, ya sea como lugar de ocio y restauración.