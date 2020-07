Ciudadanos ve trato de favor en la subvención que recibe la Semana Negra

0

Redacción 25/07/2020 14:26 h

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, Rubén Pérez Carcedo, ha calificado de «trato de favor y arbitrariedad» el hecho que el gobierno local decidiera incrementar la subvención que otorga a la Semana Negra hasta los 150.000 euros el año pasado y hasta los 175.000 este año. Según el edil, aunque el festival cerró el año pasado con un saldo positivo de más de 118.000 euros, el equipo de gobierno local aprobó una addenda al convenio que incrementó de 50.000 a 150.000 euros la ayuda a este certamen.

«Está claro que el incremento de la aportación municipal no se debió al resultado económico del certamen, sino que fue solicitada por la Asociación Semana Negra para, en teoría, poder cumplir con su plan de viabilidad y hacer frente a las deudas de ejercicios anteriores», ha señalado el edil en un comunicado. No obstante, ha señalado que la deuda de la asociación no se redujo el año pasado, sino que se incrementó, pasando de los casi 155.000 euros que recogía el balance de cuentas de la asociación de 2018, a los más de 183.000 que se reflejan en el de 2019, según informa Efe.

A su juicio, el Gobierno Municipal debería explicar cuáles son las razones por las que en diciembre del año pasado decidió incrementar en 50.000 euros la subvención a este certamen, sabiendo que el mismo había tenido un saldo positivo y que, por lo tanto, las actividades que se iban a subvencionar con esta adenda ya disponían de financiación suficiente.