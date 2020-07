Los vecinos exigen a dueños y clientes de locales de ocio que «dejen de jugar con fuego»

0

El brote surgido en una cervecería de Oviedo y las llamadas a la sensatez en el ámbito del ocio nocturno que se están realizando desde diferentes ámbitos de la sociedad asturiano han llevado a identificar la noche, las discotecas y los bares de copas como uno de los principales (si no el principal) foco de riesgo de contagio a día de hoy. En Gijón, la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) exige a hosteleros y clientes que «dejen de jugar con fuego» y al Ayuntamiento de Gijón «que abandone el buenismo administrativo» y haga cumplir la normativa municipal «a rajatabla».

La FAV cree que «a los hosteleros (algunos) y a los jóvenes noctámbulos (algunos), la noche les confunde y parece no importarle lo que está ocurriendo». «Señores hosteleros, Gijón, su ciudadanía, está haciendo un grandísimo esfuerzo de comprensión con el sector hostelero. Hasta tal punto que se ha modificado una ordenanza, se permitió el 100% de terraza, ocupar más suelo sin pagar un euro, colocar terraza quien no la tenga, exención de pago de tasas hasta septiembre de 2021 ( algo que pocas ciudades han hecho) y un sin fin de medidas que les faciliten su tarea, incluido ser benévolos con los horarios... así que pónganse serios de una vez», añade la entidad.

La asociación que representa a las asociaciones de vecinos de la ciudad cree que los locales no deben conceder «ni un minuto de más, ni una silla de más, ni un cliente de más.. No cuenten tonterías pues, si se quiere, es posible controlar la situación. Hay ejemplos y hay varias formas de hacerlo. En San Lorenzo hay uno de ellos. Cierren cuando esté cubierto el aforo». En definitiva, cree que deben dejar de «jugar con fuego».

El llamamiento de la FAV no se centra únicamente en discotecas y bares de copas, sino también en los parroquianos. «A los clientes que no usan mascarillas, ni guardan distancias, les diríamos que no olviden que ha habido y hay miles de muertos y que pueden salir porque sus amigos, madres, hermanos, abuelas, abuelos, nos hemos confinado y alguno dejado la vida en ello», resaltan.

Creen que «si ya resulta indignante ver lo que se ve como resultado del consumo de alcohol y otras sustancias en la calle y en los bares, la situación de pandemia hace que esto sea intolerable». «No podemos jugar con fuego. En una semana nos vemos en casa de nuevo», apostillan. En esta línea, la FAV aplaude «los controles en las zonas de copas, los esfuerzos de los cuerpos de seguridad para sancionar por ello y exige al ayuntamiento que abandone el buenísimo administrativo», ya que «la Salud es lo primero».

Por eso creen que es imprescindible «que se cumpla a rajatabla la ordenanza, los horarios y la ley». «Si es necesario mejor cerrar que lamentar», concluye la entidad.