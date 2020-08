0

Les persones que formamos parte del grupu municipal de Podemos-Equo Xixón recibimos esta mañana ún de los güelpes más duros que da la vida. Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimientu de la nuesa vocera, Yolanda González Huergo. Marchó, pero déxonos la so sorrisa, el so bon humor, la so fuercia, la so capacidá de llucha, la so sensatez y milenta enseñances que nos ficieron crecer xunto a ella. Poro, queremos unviar tol nuesu ciñu y apoyu a la so familia y collacies y collacios nestos momentos tan duros.

Va malpenes un añu empezamos l’andadura d’esti grupu municipal, un proyectu que ye d’ella. Queremos siguir la so xera cola mesma ilusión qu’ella siempre nos tresmitió. Pero, sobre too, sabemos que nun vamos escaecer a la persona, cola que disfrutamos de cada segundu que compartimos y que nos dexa una güelga imborrable.

Son munches les xentes que tuvieron la maraviyosa oportunidá de conocela.

Yolanda Huergo nació en 1971 en Xixón, onde se crió. Llicencióse en Derechu na Universidá d’Uviéu y desarrolló la so profesión nel Ayuntamientu de Siero, como funcionaria de carrera dedicada sobre manera al urbanismu, unos conocimientos que nel últimu añu punxo al serviciu de Xixón como vocera del nuesu grupu municipal. Sicasí, perriba de too, lo que quixo dar a la ciudá y al conceyu foi la so experiencia dempués de más de venti años de participación activa en movimientos sociales venceyaos cola reivindicación llingüística y la defensa de los derechos humanos.

Yolanda, vamos recordate siempre.