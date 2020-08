Los jóvenes responden al Ayuntamiento de Gijón: #OsLoDijimos

0

La Voz de Asturias la voz

redacción 29/08/2020 14:09 h

Hace un par de semanas, el Ayuntamiento de Gijón comenzó a desarrollar una campaña en medios de comunicación y redes sociales destinada a crear conciencia de los riesgos del covid-19. Una serie de carteles donde varios jóvenes con mascarilla miraban a cámara, junto a mensajes como «Ahora ya es tarde. No me vengas llorando. Te lo dije» o «No hagas que te lo repita. No habrá próxima vez. Te lo dije» llenaron la ciudad gijonesa, además de aparecer en anuncios de plataformas como Instagram, Twitter, TikTok o Spotify. Ahora, la Asamblea Moza d'Asturies (AMA) responde al ayuntamiento con su campaña #OsLoDijimos (frente al «Te lo dije» del Consistorio), bajo el lema «Valió de sermones, queremos soluciones».

Hoy, sábado, la ciudad de Gijón ha amanecido llena de estos nuevos carteles alternativos, que critican la «criminalización de la juventud» y señalan a «problemas importantes que deberían resolver las administraciones públicas». Los carteles, en español y en asturiano, marcan problemas tales como la precariedad o la falta de personal para la vuelta a las aulas con el fin de dar una respuesta a los discursos que «nos infantilizan y nos culpabilizan» y para poner encima de la mesa algunos de los principales problemas reales de la juventud asturiana.

«En esta nueva crisis no vamos a dejar que nos echen alegremente la culpa», aseguran desde AMA, que añaden que tanto con esta campaña, como con discursos políticos y mediáticos están convirtiendo en «chivo expiatorio» a este colectivo de la población. Aseguran que «los comportamientos irresponsables en términos sanitarios existen», pero que no se trata de una cuestión de edad y «no tiene ningún sentido achacárselos exclusivamente a la juventud».

«Desde AMA Asturies exigimos a las instituciones que dejen de criminalizar indiscriminadamente a la juventud y que se hagan cargo de nuestros problemas: que inviertan en servicios públicos, que nos faciliten el acceso a la vivienda, que tomen medidas para luchar contra la precariedad laboral y que no nos nieguen un futuro digno en nuestra tierra», alega la asamblea.