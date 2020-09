La alcaldesa, sobre el Muro: «Gijón tiene que decidir si se sitúa con Europa o se queda atrás»

0

Gijon 16/09/2020 17:12 h

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha defendido este miércoles la necesidad de modificar la circulación de vehículos para conseguir una ciudad con más personas y menos coches y contribuir a mejorar el medio ambiente y la salud de los habitantes.

En declaraciones formuladas en la inauguración de la Semana Europea de la Movilidad, González ha considerado que hay que «cambiar la ciudad, pacificar el tráfico de vehículos a motor y andar a píe o en bici».

La alcaldesa ha dicho que el pacto verde de Europa «es la nueva hoja de ruta que va a permitir una movilidad sostenible y recuperar espacios para la convivencia».

«Asumir una movilidad sostenible significa reconstruir la ciudad con más personas y menos coches», ha destacado, durante la presentación de una exposición sobre la nueva movilidad de Gijón« en los campinos de Begoña.

Ha añadido que Gijón «tiene que decidir si se sitúa con Europa o si se queda atrás» y «como la ciudad más dinámica de Asturias pretende avanzar para mejorar la vida y el medio ambiente».

La alcaldesa ha criticado el «discurso de la comodidad» de algunas organizaciones sociales y partidos de la oposición que se oponen al programa de peatonalizaciones que impulsa el gobierno local, con la polémica centrada sobre todo en la del Muro de San Lorenzo, que se ha quedado con un único carril para el tráfico rodado en dirección a la rotonda del Piles.

Ha explicado que las limitaciones al tráfico y aparcamiento en torno a centros escolares obedecen a ganar espacio seguro para los alumnos y para los adultos que les acompañan.

«El discurso de la comodidad me sorprende mucho porque en Gijón no hay ningún colegio al que no se pueda llegar con un vehículo», ha afirmado.

González ha rechazado la propuesta de convocar un referéndum sobre movilidad y ha asegurado que las decisiones en este tema se adoptarán en los mecanismos de participación «heredados» del gobierno local anterior de Foro.

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, ha confirmado que se está estudiando el encaje presupuestario para crear una «plataforma única» en la calle de Covadonga.

Martín ha admitido que «hay un margen enorme» para decidir la solución definitiva del paseo marítimo de San Lorenzo «de acuerdo con la premisa de ganar espacio para los peatones».

El concejal se ha manifestado convencido de que se va a conseguir una decisión de consenso sobre este tema en el Consejo Social porque lo que se propone «es de sentido común», informa Efe.