Los vecinos del Polígono denuncian el colapso en el acceso al ambulatorio de Perchera

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Gijón 21/09/2020 11:00 h

La Asociación Vecinal del Polígono cree que es «inadmisible» que las obras de accesibilidad necesarias en el centro de salud de Perchera no se hayan puesto en marcha, más si cabe en el contexto actual. La entidad señala que, desde hoy, «está previsto recuperar la atención pediátrica en el ambulatorio. Para ello han habilitado nuevas salas provisionales y estamos negociando la apertura de nuevas puertas de acceso».

La entidad reconoce que el contexto sanitario y social no tiene precedentes, si bien no duda en exigir a los responsables sanitarios «que actúen rápido y sin retardo alguno». En este sentido denuncia que «las colas que se producen en las afueras del centro a la espera de poder entrar no son justificables de ninguna manera».

«Por otro lado ha pasado tiempo más que suficiente para que se resolvieran otros problemas de accesibilidades al centro y prácticamente nada se ha hecho», añade. La asociación vecinal cree que el hecho de que «la atención administrativa y las extracciones y curas compartan el mismo espacio en la entrada del centro es algo inadmisible y hace que se colapse la entrada».

En esta línea explica que «el centro dispone de cuatro puertas, tres de ellas de emergencia, y todas han de tener la posibilidad real de usarse en esta pandemia. Son obras menores de accesibilidad que no entendemos que no estén ya resueltas».

Resalta que, gracias a la denuncia de las asociaciones vecinales, «se ha habilitado una de ellas para permitir una accesibilidad correcta». «Otra cosa que se ha demostrado es que se pueden tomar medidas en horas, por lo que no entendemos que situaciones indeseadas se mantenga meses y meses sin que nadie haga nada», asevera.

«Por todos estos motivos hemos trasladado a los responsables la necesidad de convocar el consejo de salud del centro lo antes posible», concluye.