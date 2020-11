Multadas 60 personas por incumplir las normas sanitarias en Gijón y Avilés

0

14/11/2020 13:37 h

Sesenta 60 personas fueron sancionadas ayer, viernes, en Gijón y Avilés por incumplir normas para frenar los contagios de la covid-19. La Policía Local de Gijón ha denunciado a 26 personas, 24 por no llevar mascarilla, otras dos por fumar sin mantener la distancia de seguridad y 11 por participar en dos botellones.

En cinco controles coordinados con la Policía Nacional se ha sancionado a una persona por violar la prohibición de circular en horario nocturno. También fue sancionado un local de hostelería de la calle Roncal por incumplir las restricciones de actividad dispuestas por el gobierno regional.

En Avilés, la Policía Local identificó a 133 personas, de las cuales fueron denunciadas 22 en relación con el incumplimiento de las normas covid, y otra por falta de respeto a agentes de la autoridad. Once fueron sancionadas por no utilizar mascarilla, tres por no respetar el cierre perimetral del municipio y otras ocho por no respetar el «toque de queda», informa Efe.