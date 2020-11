Por Gijón acusa al Ayuntamiento de «cargarse aún más el parque Hermanos Castro»

0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Gijón 16/11/2020 09:34 h

Por Gijón considera que el estudio de pacificación y movilidad sostenible en el entorno de El Molinón, presentado la pasada semana por el concejal de Desarrollo Urbanístico, José Luis Fernández, tendrá un impacto negativo sobre la zona. En concreto, la formación no ve con buenos ojos el uso de la explanada del parque Hermanos Castro para que por ella discurra un nuevo vial.

Por Gijón resalta que «hacer las ciudades más verdes se logra a base de inversión y de voluntad política». Creen que «al actual gobierno municipal y a todos los apoyos que va encontrando en el camino, se les llena la boca con la sostenibilidad cuando con los hechos está haciendo justo lo contrario».

Por otra parte, a su juicio, «continúan negando la contaminación atmosférica de nuestra ciudad» y «pese a estar todo el día diciendo que van a estudiar y cambiar el Piles, aún no se ha invertido un euro».

Critican que, a día de hoy, «parece que toda la corporación municipal ve con buenos ojos, saltándose la normativa proyectada para ese entorno, cargarse aún más Hermanos Castro con un vial que debe ir por el recinto Ferial, poniéndolo por el parque».

«No contentos con eso, también se quieren cargar el Solarón, pero ojo, no con inversiones asociadas al Plan de Vías, no, sino con una urbanización absurda que no tiene ningún sentido. Por no hablar del resquemor que produce ver que se gaste el dinero en esa obsesión mientras la ciudad mantiene y ve aumentar otras necesidades mucho más urgentes», concluyen.