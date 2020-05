Retos pa la nueva normalidá tres el COVID-19

0

La Voz de Asturias María Luz Pontón Álvarez

03/05/2020 05:00 h

Los grandes asesinos de la historia, que provocaron epidemies, son les bacteries y los virus. La peste bubónica causada por una variante d’una bacteria n'Asia foi la primer epidemia que s’espardió al traviés de les rutes comerciales, introducida polos marineros y, anque nun foi a llegar a Norteamérica nin a Australia, llevó per delantre a un terciu de la población europea. Nel sieglu XIV la medicina nun taba preparada pa tratar la enfermedá, nin pa investigala. Col tiempu los antibióticos controlaron les bacteries, pero non los virus. Una de les causes del aumentu de les pandemies ye que cada vegada tán cazándose más animales na selva -pangolinos, chimpancés o esperteyos-, que son munchos y diversos, y que paez tienen les sos propies especies de virus. Al tar acabando colo sos hábitats nos trópicos y subtrópicos, l’esperteyu busca comida en güertos y árboles frutales nos parques. Como dexa’l mexu y los escrementos, los virus estiéndense directamente al traviés de los animales domésticos. Va tiempu que los científicos lleven alviertiendo qu’hai munches families de virus esperando dar el saltu a humanos; somos más de 7.700 millones de persones pa contaxar nun hiperconectáu mundu. Y el qu’avisa nun ye traidor. Va unos meses llegó a les nuestres vides un astutu virus que tuvo ésitu nel so cometíu. Intentáronlo otros coronavirus primos de la COVID, el MERS y el SARS, pero como yeren de mayor agresividá, el so espardimientu foi menor. La clave del COVID ye la tardanza en provocar síntomes, que produz la infección de tola xente de la redolada. Va poco más de 100 años, otru virus, el gripe mal llamao español, llegó a Asturies na primavera, y na seronda tuvo un rebrote. La pandemia, que dexó 6.226 muertos, nin siquiera tuvo una declaración oficial debío al mieu a los posibles conflictos sociales. N’Asturies la tasa de mortalidá foi inferior a la media d'España, y desigual nos 12 conceyos que rexistraron muertos. Na zona central hubo menos incidencia (8,84), y la mayor tasa de mortalidá recayó en Cangas (30,29). Atacó a la xente mozo, sobremanera ente 20 y 40 años, trabayadores proletariaos qu’alimentaben a les sos families. Yera una Asturies mui estremada a la d’agora: probe, con gran desigualdá, muncha emigración y con unes condiciones hixéniques, urbanístiques y asistenciales mui penoses. L’escasu accesu al médicu llevó al abandonu a la so suerte de munchos enfermos en cases que yeren centru de contaxu, nun cuntaben con baños y compartíen espaciu con animales, col cuchu a la puerta de casa.

Na actualidá la incidencia del COVID n’Asturies foi baxa, paez qu’ayudó la orografía, el clima y la cercanía a la mar pero, a la escontra de 1918, cuntamos con un potente sistema sanitariu públicu, unos escelentes profesionales sanitarios y una bona xestión de la crisis, siendo referente, tal como diz Juan Luis Fernández, catedráticu del Departamentu de Matemátiques de la Universidá d'Uviéu. A pesar d’ello, ye necesario sacar enseñances, tratar d’anovar, reactivar el consumu internu y consumir lo local. Nun pue haber sectores estratéxicos que dependan del esterior como pasó nesta ocasión, d’ehí la importancia d'invertir más n'I+D. Tenemos qu’aunir fuerces, sofitándonos nos científicos.

L’Institutu pa la Métrica y Evaluación de la Salú (IHME) de la Facultá de Medicina de la Universidá de Washington prevé que’l 8 de xunu seya’l primer día ensin muertos n'España pola COVID-19, pero eso nun quier dicir qu’acabemos col coronavirus, que paez que va durar abondo más tiempu con nós. ¿Qué tendrá que camudar cuando teamos llibres definitivamente de la pandemia? A lo meyor hasta resulta beneficiosa p’ayudar a reforzar los Estaos nos recursos y servicios pa la salú pública.

Mariano Barbacid diz qu’España tien qu’abrir los güeyos y el corazón a la ciencia, yá que l’error endémicu d’España foi nun considerar a la ciencia como parte de la maquinaria que caltién l'estáu de bienestar y el motor de la economía, xunto cola tecnoloxía, nes sociedaes avanzaes. Mirar pa Corea del Sur qu’invierte per encima del 4,5% del so PIB n'I+D, lo mesmo qu’Israel o Alemaña, danos dalguna pista. A Pedro Duque paez-y que la prosperidá de les próximes xeneraciones pasa necesariamente per facer una apuesta decidida pol fomentu de la I+D+I y el sofitu del tresformamientu tecnolóxicu de la economía nel so conxuntu. Borja Sánchez García, el Conseyeru asturianu de Ciencia, Anovación y Universidá, pon de manifiestu'l valor de la ciencia. Con bien poca inversión, puen llograse unos retornos pa la sociedá bien grandes, polo qu’espera que la xente valore la ciencia, que vea la so aplicación y qu’imaxine cómo Asturies camudaría d’una manera positiva si invertiéremos en ciencia y anovación a niveles europeos. A lo meyor tamién necesitábemos revisar el modelu de vida que tenemos, fomentando una movilidá más llimpia y un modelu de consumu sostenible.

Pedro Sánchez avisa que’l virus sigue ehí y qu’entovía falten n’España cuatro fases pa llegar a una normalidá que nun va ser entá “normal”. Diz qu’hasta que tengamos una vacuna nun podemos enfotanos y que tovía falta tiempu pa ello, polo que tenemos que combatir la impaciencia. Ye verdá qu’a la Federación Europea de la Industria Farmacéutica paez-y que va vagar entá pa tener una vacuna contra'l coronavirus, ente unu o dos años, anque apunta que la investigación ta progresando muncho. Sicasí, investigadores de la Universidá d’Oxford y d'una sociedá italiana camienten que la vacuna, financiada por Bill Gates, va tar iguada en setiembre. Abúlta-yos que va ser segura y eficaz tres l'ésitu con macacos, con un xenoma igual nun 97,5 % al humanu, y que yá ta esperimentándose con persones.

La probeza y la esclusión social son los mayores factores de riesgu de la COVID-19. Per otru llau, hai que pensar que, tal como diz Greg Poland, unu de los grandes especialistes mundiales nes enfermedaes infeccioses, esti ye’l tercer coronavirus, pero ta convencíu que va llegar el cuartu y el quintu. A Eudald Carbonell paez-y que la COVID-19 pue ser l'últimu avisu y alvierte que, ensin conciencia crítica d'especie, a la próxima la humanidá va colapsar. Asina pues, tamos obligaos a tomar les midíes afayadices pa que les probables futures pandemies nun pongan en riesgo les nuestres vides.