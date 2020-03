La jueza imputa por homicidio al joven que propinó la patada mortal a David Carragal

La muerte de un niño en Nochevieja, el asesinato de una transexual y un bebé asesinado a puñaladas fueron algunos de peores los sucesos que ocurrieron en Asturias en 2019

El año comenzó con la muerte trágica de un niño de tres años y medio atragantado con las uvas de Nochevieja. Tiago Leonel Guamán Bustos era un niño que llenaba de alegría su casa del Natahoyo de Gijón, donde vivía con sus padres y su hermano. Esa noche una uva se le atragantó mientras sonaban las campanadas y acabó con su vida. Su familia intentó hacer todo lo posible por reanimarle, pero no fue posible.

Su madre le metió los dedos en la boca y su tío Carlos le golpeó el pecho. Incluso una vecina le practicó los primeros auxilios, pero sin éxito. Viviana, la madre de Tiago, de 39 años, no daba crédito a su desgracia. Vivían en Gijón, donde ella llegó hace 18 años de Ecuador. «Se me ha ido la mitad de mi vida. Esta casa está fría, porque ya no está él», se lamentaba.

