Antuña arremete contra el PSOE por el Corredoria Arena

13/03/2020 19:29 h

El concejal de Contratación y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo Antuña, arremete contra el portavoz del Grupo Socialista, Wenceslao López, por afirmar que el bipartito quería «que se fuera de rositas» la empresa adjudicataria de las obras del Corredoria Arena y no le exigía responsabilidades por la situación de desperfectos de las obras, como inundaciones en la pista polideportiva. Antuña replicó a López que «ya en noviembre del año 2015, cuando ellos llegaron al gobierno de la ciudad, iniciaron un expediente de responsabilidad contractual de la UTE encargada de la construcción del Corredoria Arena, para cinco meses después, en abril de 2016, darla por caducada». Antuña ha querido significar que «la desfachatez del señor López no tiene límites». El edil de Contratación ha afirmado que «un día después de dar por caducada esa responsabilidad contractual, el tripartito inició un nuevo procedimiento en los mismos términos, es decir, el segundo en un año», y ha destacado que «un mes después de iniciarse ese segundo procedimiento, el responsable del contrato informó de que se desestimaban las alegaciones de Procoin-Llano».

Para Antuña, «el colmo de las mentiras de López es de tal calibre que no ha contado que el expediente estuvo un año entero parado en la concejalía de Economía, al frente de la cual está su compañero de bancada ahora en la oposición Rubén Rosón. No por repetir mil veces una mentira se convierte en verdad, y la realidad es, por más que lo quiera negar el señor López, que el tripartito adjudicó en el año 2018 el contrato de redacción del proyecto, pero sin enviarlo a Contratación, que es lo mismo que no hacer nada».

Para finalizar, Antuña ha manifestado que «ha sido el actual equipo de Gobierno el que ha puesto rigor en la gestión de este asunto ante la inacción del gobierno anterior, llevándolo al Plan de Inversiones para este año 2020», y ha querido finalizar diciendo que «los cuatro años del gobierno de Somos, PSOE e IU han sido los peores de la historia democrática de la ciudad, y lo han demostrado los ciudadanos, enviándoles a la oposición tras un mandato nefasto para los intereses de los ciudadanos», informó Europa Press.