El uso de 30 millones de remanente para el coronavirus enfrenta a PP y Somos

Oviedo 03/04/2020 20:10 h

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, del PP, ha calificado de «engañosa» y «demagogia barata» la propuesta de Somos para destinar los 30 millones de remanentes presupuestarios a la lucha contra el COVID-19. «La señora Taboada debería leerse los decretos que ha promovido el Gobierno de España, del que forma parte su partido, para saber en qué condiciones y cuantías se puede destinar el superávit presupuestario a medidas de carácter social, relacionadas con la situación de Estado de Alarma provocado por el COVID-19», ha señalado Cuesta.

En ese sentido, ha indicado que en estos momentos está establecido que los ayuntamientos podrán destinar a actuaciones suplementarias y de carácter excepcional, relacionadas, en exclusiva con el ámbito social, un 20% del superávit de la liquidación presupuestaria, del año 2019, que pudiesen dirigirse a Inversiones Financieramente Sostenibles, y siempre que se cumplan los preceptos de estabilidad presupuestaria. Esta cifra, en el caso de Oviedo, se situaría por debajo de los 3 millones de euros, suponiendo, además, que el ayuntamiento tendría que amortizar deuda por otros 1,5 millones para cumplir el criterio de estabilidad, han indicado a través de nota de prensa.

«Somos exige al ayuntamiento invertir unas cantidades, pero su Gobierno en Madrid limita la capacidad de las corporaciones locales para destinar recursos a luchar contra los efectos sociales y económicos del coronavirus», ha referido el concejal popular. «Ahora ya no tienen la excusa de la Ley Montoro. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene la capacidad de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto, y no lo han hecho, pero no escucho a Ana Taboada y a Rubén Rosón reclamar a sus colegas de Madrid lo que reclaman al ayuntamiento», ha afeado Javier Cuesta.

«Piden actuaciones que no están contempladas en las medidas recogidas en los Reales Decretos Ley aprobados por el Gobierno, sabiendo que no pueden implementarse y engañando de forma deliberada a los ovetenses», ha indicado Javier Cuesta, para calificar de «falta de lealtad» a Somos. «En vez de arrimar el hombro y actuar con el interés general, se dedican a continuar con su oposición vergonzante, mintiendo a los vecinos de Oviedo, y no teniendo el valor de defender a Oviedo, cuando sus colegas de Podemos Madrid amenazan con confiscar los ahorros presupuestarios del ayuntamiento, que pertenecen a todos los ovetenses» ha concluido, informa Europa Press..