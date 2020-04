Oviedo inicia una programación cultural con artistas contratados desde sus casas

0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 06/04/2020 17:52 h

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Fundación Municipal de Cultura dirigida por José Luis Costillas, estrena hoy un extenso programa de actividades culturales on line que se han elaborado expresamente para el vigente estado de alarma. La programación cultural on line, denominada «Cultura de salón», está compuesta por un variado contenido que va desde conciertos conjuntos de músicos contemporáneos, teatro y monólogos on line, pases de cine del ciclo SACO acompañados de bandas sonoras creadas ex profeso para este formato, conciertos de la orquesta Oviedo Filarmonía desde las casas de los artistas y una versión on line de las tertulias del Campoamor que se han reformulado adaptándose a este programa. Todas las actividades, que son gratuitas, pueden seguirse desde la web del Ayuntamiento de Oviedo https://enoviedonosquedamosencasa.oviedo.es/, web donde se estrenará cada contenido con un horario fijo, aunque quedarán alojadas en el servidor para su visualización posterior.

El objetivo, según el concejal José Luis Costillas, «es apoyar al sector de la cultura, autónomos y pequeñas empresas, contratando a los artistas desde sus casas porque la cultura también se paga y hay que apoyar al tejido cultural de nuestra ciudad», al tiempo que demostrar que “la cultura no se para en Oviedo, el virus no ha acabado con las ganas de consumir música, cine, teatro, humor y otros géneros artísticos. La cultura es una buena terapia para sobrellevar el confinamiento y una gimnasia mental para escapar de la sobreinformación sobre el coronavirus».

Cinco programas

La apuesta de «Cultura de Salón» se estructura en los siguientes cinco programas con distintos formatos y géneros culturales. Así, «Saco en casa» programa ocho sesiones con proyecciones de películas que se complementan con bandas sonoras creadas por varios músicos asturianos, como son Sonsoles Rodríguez, Xaime Martínez, César Latorre, María Cueva, Pablo Canalís, Jacobo de Miguel y John Falcone. Cada sesión contará, además, con un breve análisis de cada título de especialistas como el ensayista y profesor Carlos Losilla, el productor y crítico Martin Pawley y la programadora Elena Duque. Estos pases se estrenan cada día a las 12:00 de la mañana en el canal Vimeo de Saco entre el 6 y el 12 de abril.

Por su parte, la orquesta municipal Oviedo Filarmonía ha elaborado ocho de vídeos que tanto los músicos de la orquesta como el director, Lucas Macías, han interpretado desde sus casas. Bajo el título «Ofil contigo» engloba una selección musical de títulos de grandes obras y grandes autores, como Schubert, Strauss, Puccini o Bach y de pequeños conciertos de músicos de la OFIL que son familia, otros de percusión casera, un concierto de trombones, el propio director tocando el oboe o vídeos para que el usuario adivine lo que se está tocando. Estos conciertos de música clásica se emitirán los días seleccionados a las 19 de la tarde.

Las tertulias de salón serán una versión adaptada de las Tertulias de Campoamor para que los ciudadanos puedan seguir escuchando a los autores que ya estaban programados en esta actividad y a otros que se han sumado al proyecto, pero con intervenciones desde las casas de cada uno. Los escritores con los que se va a contar en esta actividad son: Héctor Abad, Angela Becerra, Ana Lena Rivera, Nativel Preciado, Laura Castañón, Julio C. Cano, Olga Merino, Eduardo Sacheri y Guillermo Arriaga. Será un formato de entrevista entre periodista y escritor, de unos 45 minutos de duración, que se emitirán entre el 20 y el 30 de abril coincidiendo con la celebración del Día del Libro.

Las artes escénicas también tendrán su hueco en esta programación on line con «Arriba... el salón». Se proyectarán actuaciones de diversas compañías de teatro asturianas, monólogos de cómicos como Joaquín Pajarón y una selección de circo y malabares. Esta programación teatral o de artes escénicas contará con la participación de las siguientes compañías y cómicos: Joaquín Pajarón, Tragaluz con «Títeres», Tassis con «Danza», Sergio Gayol y Circo y malabares.

Una serie de conciertos de otras músicas, bajo el título «Confinados Afines» pretende retomar el testigo de la anunciada primera temporada de la canción de autor asturiana, Encohentros que no pudo ni siquiera estrenarse debido al decreto del estado de alarma. Los músicos Pablo Moro, Rita Ojanguren, Héctor Tuya, Silvia Fernández, Toli Morilla, Cristina Gestido, Pauline en la Playa, Alberto y García, Alfredo González, Marisa Valle, Muñeco Vudú, Vaudí, Sandra Estrada y Rafa Tarsicio protagonizarán este ciclo musical que homenajea a Leonard Cohen y a la música de autor, que arranca con la interpretación del Hallelujah. Todos estos conciertos se estrenarán a las 17 de la tarde los días seleccionados.