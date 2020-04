Ese 1983 en que Aute pasaba por Oviedo

Cuando el 23 de Mayo de 1983 accedí a la alcaldía, bien sabía que no era el asunto más importante pero sí el más inmediato. Se imponía delegar en un miembro de la corporación y no tuve duda de nombrar a Covadonga Bertrand. Mi culpa, si alguna tuve, es, como decimos los jurista in eligendo. Bien sabía de su honradez, de su capacidad de trabajo y de su proverbial imaginación, lo que no cabía entonces suponer era que su éxito fuera tan grande y que el modelo que implantaría llegaría a bien entrado el siglo siguiente. Dicen, ahora, que desde la Casa Consistorial se quieren cargar el modelo de COVI BERTRAND/ EL OVIEDO ANTIGUO pero me temo que si se intenta, lo que dudo, será fracaso. Y es que algunas de las ideas de Covadonga han trascendido el mero concepto festivo y se asumen como si toda la vida hubiera sido así, v.g. la importancia y la rehabilitación del llamado OVIEDO REDONDO Y EL FONTÁN y la peatonalización (palabra que, puede que con alguna razón, denuestan Sánchez Ferlosio y Félix de Azúa) de la ciudad que ha pasado de quince días a todo el año y a muchas más calles. En la animación y contenidos, suprimiendo las barreras de LA HERRADURA, de la programación del CAMPOAMOR y otras, los cambios de COVI y su equipo serán para siempre irreversibles.

