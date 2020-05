Bulevar de Santullano, polémica en la rescisión del contrato

0

Oviedo 12/05/2020

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una solicitud para que el secretario general y el interventor del ayuntamiento elaboren sendos informes que aclaren qué condiciones han de darse para poder rescindir el contrato con la empresa que elaboró el proyecto del Bulevar de Santullano y si el proceso administrativo ha sido correcto. También solicita una valoración económica exacta de los derechos y obligaciones que el ayuntamiento tendría con la empresa «al obrar en el expediente cantidades dispares en diferentes informes».

Los socialistas explican que el 29 de enero tuvieron conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el Ayuntamiento de Oviedo había procedido a la rescisión del contrato referido al Proyecto del Bulevar de Santullano, como resultado de un acuerdo con los redactores del proyecto. En la información se recuerda que el presupuesto municipal de este año reserva 225.000 euros para afrontar la rescisión de este contrato y que «el motivo de la rescisión reside en la imposibilidad de ejecutar por parte de los redactores todas las iniciativas que les hicieron ganar el concurso de ideas». Posteriormente, el día 30 de enero y nuevamente en los medios de comunicación se amplía la información por parte del concejal responsable de Urbanismo, comunicando que el coste del acuerdo para el ayuntamiento por la rescisión es de exactamente 233.875 euros, importe al que sumado el coste de redacción del proyecto del colector daría un total de 314.0810 euros, según los socialistas, y que el motivo de la resolución es «por imposibilidad de ejecución del contrato en su integridad».

El PSOE entiende que de la información trasladada se deduce que en la «elaboración del anteproyecto de presupuesto en el pasado mes de noviembre, estaba muy adelantada la previsión económica de los costes de la rescisión del contrato del Proyecto del Bulevar de Santullano». Destacan que el pasado día 28 de enero, «casualmente un día antes al anuncio de rescisión del contrato», el grupo municipal socialista solicitaba acceso al expediente del Proyecto para la renovación del espacio público Bulevar de San Julián de los Prados Santullano, la disponibilidad del expediente se concedió el día 30 de enero, «exactamente un día después del anuncio de rescisión del contrato por parte del concejal de urbanismo y el adjudicatario». En el acceso al expediente se ha comprobado que «el mismo día 29 de enero se firma y se incluye en el expediente Informe de Infraestructuras proyecto Bosque y Valle para el Bulevar de Santullano».

El PSOE afirma que «en este informe no figura entre las conclusiones, ninguna que justifique la rescisión del contrato y que en cualquier caso, cuando se hizo pública la rescisión del contrato, este informe de Infraestructuras acababa de ser incorporado al expediente y por tanto no podía haber sido consultado». Posteriormente, señala el escrito de los socialistas, y exactamente un día después del anuncio de rescisión, el día 30 de enero a las 12:34 horas, se firma y se incorpora en el expediente el informe del Arquitecto de Planificación y Gestión Urbanística que es responsable de este contrato. En este informe se hacen unas consideraciones generales, se resumen los informes técnicos previos de los diferentes servicios como el de planeamiento, alumbrado, extinción de incendios, plantaciones y jardinería e infraestructuras. Indican que el informe concluye, que se deduce la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, además de haberse reducido los contenidos del proyecto y que lo presentado no satisface los requisitos del contrato, para añadir que «la documentación técnica aportada no es totalmente inválida y pasa directamente a calcular una compensación al contratista, pero sin pronunciarse previamente sobre la procedencia de rescisión del contrato por incumplimiento».

En su escrito, el PSOE recuerda que la «compensación al contratista se calcula en 316.545 euros, cifra en la que se incluye el coste del proyecto del colector y las cantidades ya abonadas de 16.528 euros resultando una cifra neta de 300.016 euros». Sin embargo, puntualizan que «como se puede observar el importe a compensar al contratista que figura en el informe del técnico responsable del contrato, no es coincidente con el manifestado por el concejal responsable de Urbanismo». Por ello, consideran que la decisión acordada entre el contratista y el concejal de Urbanismo superan las conclusiones de los informes que contiene el expediente con anterioridad y con posterioridad a la decisión de rescisión y también al coste acordado a compensar al contratista, al obviar éste los derechos municipales, que el contrato que se rescinde contiene derechos y obligaciones para las partes y en especial derechos para el Ayuntamiento de Oviedo que no han sido adecuadamente identificados y valorados. Al mismo tiempo, indican que en el acceso al expediente han comprobado que faltan informes que entienden imprescindibles, como es el de Contratación y también el de Intervención.