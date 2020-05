Rebelión de padres y madres de Oviedo: se sienten abandonados en esta crisis sanitaria

0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 19/05/2020 13:09 h

Un total de 21 asociaciones de padres y madres (AMPAS) de Oviedo han firmado un comunicado en el que denuncian el abandono en el que se encuentran por parte de las instituciones en una situación crítica como es la ocasionado por el coronavirus. Afirman que «las tarjetas de comedor facilitadas por el Ayuntamiento de Oviedo han llegado tarde y con un reparto muy mal organizado». Aseguran que, a día 18 de Mayo, cuando ya se cumplieron dos meses de la clausura de los colegios a causa de la pandemia, «hay familias que todavía no la han recibido». Además, apuntan que «solo incluyen el importe de comedor, pese a que desde el Ayuntamiento de Oviedo se había prometido incluir también el desayuno». Asimismo, añaden que hay un retraso en el ingreso del importe, «el mes de mayo se ingresado más tarde del día 15, ¿con qué pretende el ayuntamiento que las familias necesitadas de estas becas den de comer a sus hijos?», indican.

Por otro lado, las becas del alumnado de las escuelas de 0-3 recuerdan que «es una beca no una ayuda de servicios sociales», por lo que critican que no se conceda cuando para el ayuntamiento es una nimiedad y para las familias una necesidad. Aseguran que «estas ayudas ya estaban adjudicadas y presupuestadas» y se preguntan: «¿Dónde está ese dinero?». Además, afirman que en la zona rural de Oviedo hay familias que hasta el inicio de esta situación de crisis sanitaria tenían reconocida una beca de transporte por parte del Principado, que incluía transporte y comedor, que ha sido eliminada sin ninguna explicación. «¿A dónde ha ido esa partida presupuestaria que ya estaba adjudicada?», se vuelven a preguntar. Asimismo, reclaman que haya algún equipo de apoyo ante los problemas informáticos que se están dando con las tarjetas de datos y ordenadores de apoyo al sistema educativo ya que, aseguran, están dando fallos que las familias no saben resolver.

Conciliación

Por otro lado, exigen que la apertura de las escuelas y centros educativos sea en condiciones de seguridad plena, con asesoramiento de personas expertas en sanidad y que garantice las condiciones higiénico-sanitarias del alumnos, profesorado y personal laboral. Pero se plantean cómo se va a compaginar la conciliación laboral y familiar si los colegios y escuelas infantiles no abren hasta septiembre y las familias tienen que volver al trabajo presencial cuando los abuelos ahora son un colectivo muy vulnerable al virus. Que todas las partes implicadas (gobiernos e instituciones, patronal,sindicatos...) se sienten a negociar y alcancen un acuerdo común que haya una real conciliación con horarios flexibles o ayudas económicas, bajas de maternidad y paternidad amplias, como hacen otros países europeos.