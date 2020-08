«Vivir un año más»: la campaña de una ovetense con metástasis para conseguir un tratamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias la voz

redacción 25/08/2020 20:42 h

«Tengo 55 años y en septiembre me gustaría cumplir un año más. Un año más para estar junto a todas las personas que quiero y me quieren es el mayor tesoro que puedo desear», es el mensaje que María José Campomanes quiere mandar a traves de una campaña de crowdfunding que ha iniciado con la esperanza de conseguir el dinero suficiente para tratar la metástasis carcinomatosis peritoneal en estadio IV que padece. Su enfermedad comenzó en 2016, con un cáncer de mama seguido de un cáncer de ovarios, al que los médicos acabaron dándole la peor noticia: tras el empeoramiento de su enfermedad, no podían hacer nada por su vida.

Pero los doctores no sabían a quien tenían delante. María José Campomanes y su familia decidieron que no iban a rendirse a pesar del diagnóstico. Tras investigar, la búsqueda dio sus frutos: una clínica en Barcelona utiliza una técnica innovadora para el problema de la ovetense. «Se llama Tratamiento PIPAC (Presurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy) y trata los tumores extendidos por el abdomen aplicando la quimioterapia directamente en el tumor», cuenta Campomanes en la plataforma GoFundMe.

El inconveniente que se le planteó entonces a la asturiana es que este tratamiento solo se realiza a nivel privado en Barcelona, con el consiguiente gasto económico que ello supone. Por ello, creó la campaña que le ha permitido viajar ya a la ciudad condal y someterse a quimioterapia para poder comenzar con el tratamiento PIPAC. Esta técnica mejora la calidad de vida de los pacientes e incrementa la supervivencia a través del mejor control de los síntomas. «Este tratamiento me ofrece un hilo de esperanza, un salvavidas que me vende tiempo, un tiempo sin dolor y disfrutando de lo que me quede de vida», asegura la ovetense.

Y es que si algo tiene claro María José Campomanes es que la palabra rendición no está en su vocabulario: «No pienso rendirme y voy a hacer absolutamente todo lo que esté en mi mano para recibir el tratamiento y vivir un año más». La ovetense lleva recaudados 5.230 euros, y su objetivo está fijado en los 42.800 euros para poder llevar a cabo todo el tratamiento.