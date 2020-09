Oviedo busca nuevas fechas para que el Rally Princesa se celebre antes de que acabe el año

El presidente autonómico recibió intensas críticas en redes sociales y decidió aclarar por esa misma vía los motivos de la anulación de esta actividad

Adrián Barbón se caracteriza por el uso activo de sus redes sociales, aunque precisamente sea a través de estas en las que en muchas ocasiones se encuentre envuelto en alguna que otra polémica. En esta ocasión, el presidente del Principado ha sido el objetivo de los seguidores del Rally Princesa de Asturias tras anunciarse la cancelación del mismo. Barbón recibió multitud de mensajes en una de sus publicaciones, en las que compartía cómo había pasado el día en el parque natural de Redes, pidiéndole explicaciones acerca del Rally.

Las críticas fueron lo primero en llegar, acompañado de las peticiones de explicaciones rápidas con respecto a la anulación de la prueba deportiva, y el presidente del Principado no tardó en responder a todos los usuarios posibles. «El presidente relajado mientras lleva a la ruina a toda Asturias. Muy bien lo de prohibir una prueba deportiva, concretamente la especialidad del deporte de motor. Señor Barbón, no ves a tus vecinos de comunidades celebrar cosas sin ningún problema y sin registrar contagios con las medidas oportunas. ¿Porque no eres capaz de hacer lo mismo en tu querida provincia, tanto le cuesta?», le incriminaba un usuario de la red.

