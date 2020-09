El SOMA insta al rector a usar el campus de Mieres para contar con más espacios disponibles

0

02/09/2020

El SOMA-FITAG-UGT ha instado hoy al rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, a utilizar las instalaciones del campus de Mieres ante la necesidad de espacios para impartir clases derivada de la pandemia del coronavirus.

García Granda avanzó ayer que pediría al Gobierno poder disponer de las antiguas instalaciones del HUCA en el barrio ovetense de El Cristo una vez que el Ayuntamiento de Oviedo no atendió a la posibilidad de que la Universidad utilizase el auditorio Príncipe Felipe y el Palacio de Congresos.

Según el sindicato, la propuesta «se olvida una vez más» de las instalaciones de Mieres, que incluye en su edificio científico tecnológico 7 aulas equipadas con medios audiovisuales y acceso a internet, 69 laboratorios para impartir la importante carga práctica de los grados y 10 aulas de informática además de una biblioteca y de un salón de actos para 358 personas.

El campus cuenta además con otros tres edificios -el de Investigación, el Complejo Deportivo y la Residencia Universitaria-, recuerda el SOMA-FITAG--UGT, que considera llamativo que el rector diga ahora que Mieres es el lugar más idóneo para implantar el Grado de Deportes.

«Si tanta seguridad hay de que Mieres es el sitio idóneo para el Grado de Deportes ya debería haberse llevado a los órganos de gobierno de la Universidad y haberse aprobado», añade tras incidir en que el rector aluda en un momento preelectoral en la institución académica que la decisión debe ser tomada junto al Principado «pasando la decisión a otros ámbitos».

Dicho estudios, afirma el SOMA, no son por sí solos la solución para el futuro del campus, para el que pide un plan estratégico y una discriminación positiva a la vez que reclama una mayor implicación del Ayuntamiento de Mieres en su desarrollo por lo que emplaza al alcalde a promover una movilización social en su defensa.

«Si el actual rector no está comprometido con el desarrollo del Campus, que sea valiente y lo cierre. Y por compromiso no se entendemos la apertura nuevamente del debate del Grado de Deportes que, a estas alturas, no deja de ser una cortina de humo en momentos perfectamente estudiados, para esconder otras grandes carencias», concluye el sindicato minero.