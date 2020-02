Manu García: «La afición del Sporting es increíble»

0

La Voz de Asturias D.A.

16/02/2020 21:07 h

El Real Sporting de Gijón se llevaba tres puntos de importancia máxima en su visita al Racing de Santander. Los futbolistas rojiblancos valoraban el triunfo en la zona mixta de El Sardinero. Estas fueron sus declaraciones:

Pedro

"Estamos muy felices, son tres puntazos que nos llevamos. Ahora no podemos relajarnos y hay que pensar en ganar el viernes al Cádiz. La gente es una pasada, verles animando hasta el final, se merecen la alegría. Les dedicamos el triunfo. Somos un equipo, te cambian y entra otro compañero para ayudar al equipo. Ahora hay que seguir sumando, que esto da muchas vueltas".

Manu

"La afición del Sporting es increíble, una vez más han demostrado que están con nosotros. El equipo dio la cara y nos llevamos tres puntos vitales. El equipo está con confianza y con ganas de demostrar que cuando las cosas se ponen duras estamos ahí para sacarlo adelante. Necesitábamos el triunfo para salir de abajo. Cada vez que conseguimos una victoria decimos que debe ser el punto de inflexión. Llevaba unas semanas trabajando y esperando encontrar mi fútbol y poder dar ese tipo de pases para el equipo. La unión de grada y equipo es algo fundamental. Estoy bien, algo cargado por el campo, pero estoy bien".

Álvaro

"Felicidad, era una fecha importante y teníamos el apoyo de nuestra afición que se lo han dejado todo animando. Murilo estuvo muy bien, con mucha calidad, desmarques, ha estado muy bien. Creo que hemos hecho un buen papel. Ahora viene un rival muy duro, que esta arriba en la tabla y si hacemos de El Molinón un fortín puede ser muy interesante. Intento devolver la confianza al míster, era un partido importante, volvía la titularidad y tenía que demostrar que puedo seguir ahí. Hay que agradecer a la afición que se hayan dejado la voz, nosotros trataremos de devolver con triunfos su apoyo".

Mariño

"Nos merecíamos una victoria así. Hoy ha cuajado todo, el resultado, la actitud del equipo y con la afición que vino, es un gustazo para todos. Nos hemos quitado un peso de encima pero no podemos bajar la alerta. No hay que hablar sobre el play off, sólo en salir de esta zona y tirar para arriba. Murilo ha hecho un buen partido, nos va a echar una mano muy grande"

Murilo

"Fantástico ver fuera de casa toda esa gente. Cuando marqué el gol pensaba que estaba en El Molinón. Son mu importantes para ayudarnos a lograr victorias. Mi estilo es la velocidad, el balón parado, siempre que pueda ayudará con goles. La afición cantó mi nombre, eso muy feliz. Guardaré la camiseta con mucho cariño. Estoy muy contento en Gijón, he sido muy bien recibido por todos".

Aitor

"El míster me pone donde considera oportuno y yo trato de aprovechar los minutos. Necesitábamos la victoria. El equipo ha estado muy bien en líneas generales, un partido serio y nos llevamos los tres puntos que era lo importante. La afición no me sorprende, cuando las cosas iban mal es normal que nos reprocharan, ahora esperamos que con partidos como este se pueden reenganchar"

Molinero

"Estoy para ayudar al equipo. Uno se adapta y a competir. Durante estas semanas he entrenado alguna vez en esa posición. Muy contento con los tres puntos y ahora a trabajar para el viernes. No hace falta decir nada a la afición, sólo darles las gracias, son la grandeza del Sporting. Sé que van a estar con nosotros y estamos super agradecidos por ello".

