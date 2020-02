Murilo: «Espero crear una buena sociedad con Manu»

0

Tras su estreno como goleador con la camiseta del Real Sporting de Gijón, el extremo Murilo de Souza era el encargado de analizar la actualidad rojiblanca en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Fue un partido muy importante para nosotros. Estoy muy contento por ayudar a mis compañeros y espero continuar así".

"He visto un poco por internet algunos mensajes de la afición. Estoy muy contento, no consigo responder a todos. Es muy grato llegar a Gijón y ser tan bien recibido por todos, el club y la afición. Me facilita también la adaptación".

"El gol lo he visto algunas veces repetido. Ayer hablé con mi padre en Brasil, mi madre y hermano, estaban muy contentos y vimos el gol algunas veces".

"Tuve el placer de trabajar con Giovanella en Brasil y él me ayudó un poco en Gijón, a través de Torecilla también. Estoy agradecido por toda la ayuda, mucha gente buena me ha ayudado como Gregory, Torrecilla, el míster, los compañeros. Todo eso facilita para que las cosas se produzcan naturalmente".

"Arturo es una persona con la que hablé en mis primeros días, es una persona excepcional. Desde el primer día sentí que es alguien especial. Me gusta hablar con él, conoce mucho el club, me cuenta historias y ayuda mucho. El gol fue también para él por toda la ayuda en la adaptación".

"Claro que espero crear una buena sociedad con Manu. Cuando jugadores de calidad juegan próximos uno del otro, y en el Sporting hay muchos, no sólo Manu. Tenemos mucha calidad arriba. Con Manu hablé antes del partido, algunos movimientos por mis características de pedir el balón al espacio y Manu muy inteligente y ágil, percibió muy rápido en los dos lances que tuvimos. El primero no conseguí finalizar bien y en la segunda sí conseguí el gol. Facilita las cosas jugar con jugadores de calidad"

"El vestuario está tranquilo después de la victoria en Santander. Pienso que las cosas irán de manera natural, pensar en poco a poco, juego a juego. Tenemos un partido muy difícil contra el primero de la liga. Tenemos que estar muy concentrados y no podemos perder tiempo mirando la clasificación. Tenemos que ir juego a juego y luego veremos que podemos alcanzar".

"Marcar en El Molinón con todo la afición sería fantástico pero tengo que ayudar al equipo no sólo con goles. Aunque espero marcar en casa para sentir lo que sentí en Santander. Fue fantástico, en muchos clubes la afición acompaña en casa no tanto fuera".

