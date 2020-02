José Alberto, clave en la salida de Álex Pérez

0

19/02/2020 14:35 h

El exjugador del Real Sporting de Gijón, Álex Pérez, realizó las siguientes declaraciones en SER Deportivos Gijón:

"Tenemos un proyecto muy ilusionante, estamos líderes. Lo único malo están siendo las lesiones, cada vez que he tenido la oportunidad de jugar me he lesionado y eso me ha penalizado un poco, pero la verdad que el equipo está en muy buen dinámica y desde que empezó el año no ha perdido ningún partido. Desde hace un par de semanas ya estoy al 100 por 100. Me perdí la pretemporada de invierno, en el parón, y eso me restó puntos a la hora de conseguir la titularidad, ahora me toca pelear el doble para intentar conseguirlo"

"Poco a poco voy entendiendo el alemán. La pronunciación es muy difícil, voy dos días a la semana a clase"

"Desde que se fue Baraja y llegó José Alberto, él tomó la decisión de que jugaran otros jugadores y perdí mucha participación. Yo soy una persona que estoy dónde quieren que esté y dónde quiero estar. Hasta entonce había estado muy a gusto, guardo un cariño especial al Sporting, porque me encontré muy feliz, pero es verdad, que con el cambio de entrenador perdí mucha participación y me hizo replantearme todo. Al saber de la continuidad de José Alberto no quise continuar porque sabía que no iba a tener un rol importante en el equipo"

"Por Torrecilla me sentí valorado, pero al decirme que el proyecto de José Alberto iba a empezar desde el verano, cosa respetable y entendible, tomé la decisión de salir del equipo, porque quiero jugar e intentar ser protagonista donde esté y de esta manera no iba a ser posible"

"Nunca supe el motivo para dejar de jugar. Cuando se hace del equipo en su primera semana me quitó. No sé el motivo y tampoco se lo pregunté. Yo seguí entrenando de la mejor manera hasta el final de temporada"

"Sin duda fue una buena experiencia estar en el Sporting. Es un equipo especial, con mucha exigencia, pero si quieres ser futbolista, ahí te sientes futbolista. Te das cuenta si puedes dar tu mejor nivel o no. Es un club que exige mucho pero también te da mucho y para mi fue una experiencia más que positiva"

"Herrera me hizo una prueba en Valladolid, me quedé y luego me llamó para ir al Sporting. Que puedo decir de Herrera, es el que me sacó del charco"

"A Hernán le tengo mucho cariño, con Cristian o con Carmona también tengo relación. Para mi Santana es muy aprovechable y muy válido. Después del año pasado, saber que cualquier jugador estaba por delante de él, ver como se entrenaba todos los días y se exigía al máximo todos los días, sin perder la motivación, eso fue lo que también me hizo ser amigo de él, porque me llamaba la atención esa fortaleza mental para seguir entrenando al cien por cien. Con Djukic jugó 25 minutos, lo hizo bien y volvió a caer de la convocatoria, no sé cuál puede ser el motivo"

"No sé qué pasa en el Sporting. Hay que saber jugar con la exigencia que tiene el escudo que llevas. He visto prácticamente todos los partidos, es verdad que son errores puntuales, un mal despeje, una jugada a balón parado, cosas corregibles, detalles. Muchas veces merecen llevarse los tres puntos pero no consiguen la regularidad para mirar hacia arriba"

"Hubo una racha que sentí que se me miraba con lupa. En el primer año con Barba, parecía que a mi se me miraba más, cuando por el que habían pagado un traspaso y hecho un esfuerzo era por él. Yo había llegado a última hora e intentaba hacerlo lo mejor posible. Es un ejemplo. Así me sentí. Las exigencias del club en cuanto a la afición, eso es lo bonito del fútbol. Yo firmo tener todos los días tener el campo lleno, que puedan dar su opinión y si lo haces mal apretar al día siguiente. Creo que esa presión, si lo sabes llevar es buena