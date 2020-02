Djukic: «La afición del Sporting nos está ayudando mucho»

0

21/02/2020 23:39 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Estoy muy feliz, el Sporting hizo un gran esfuerzo para ganar al líder"

"No se gestionó bien el final con un jugador más, esos 10 minutos finales no me han gustado, pero felicito a mis jugadores"

"Cada vez la conexión con la afición del Sporting es mayor, los aficionados ya ven cosas. Vamos a intentar ir partido a partido, creciendo y sin poner metas"

"Desde que estoy en el Sporting con portería a cero siempre ganamos, ya habéis visto como han corrido Carmona, Murilo,...todos, y en ataque cada vez se crea más, se llega con peligro"

"Hemos hecho una gran primera parte, tocando, llegando, jugando,...hasta el tramo final de la primera parte"

"Fue un partido duro, igualado, el Cádiz sabe defender muy bien y hacer contras, no podías perder balones"

"Hemos competido bien y eso me pone contento"

"El Sporting tiene más calidad de la que está demostrando, el compromiso es total, los hombres del banquillo demuestran ese compromiso al salir, pero también hay jugadores que van a seguir creciendo, el equipo tiene mucho margen de mejora"

"Hemos hecho un gran partido y se han ganado 3 puntos, que es lo importante, estoy contento con el rendimiento de mi equipo, lo demás son detalles y cada uno tiene sus sensaciones"

"Es muy importante para un delantero marcar goles, sin goles es complicado recuperar sensaciones y el gol le dará tranquilidad a Álvaro"

"Manu ha pedido el cambio, también quería cambiar a Murilo por cansancio, pero Manu tenía molestias. Evidentemente he visto el cansancio de Murilo, pero no podemos cambiar a todos"

"La afición del Sporting se está enganchando, ven que los chicos dan cosas y están creciendo, el equipo está haciendo cosas bien y la afición nos está ayudando mucho"

