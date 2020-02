Murilo: «Por ahora estoy invicto en el Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

22/02/2020 01:10 h

El Real Sporting de Gijón lograba la victoria en su duelo ante el líder y daba un paso más en su recuperación. Los futbolistas rojiblancos analizaban el importante triunfo en la zona mixta de El Molinón. Estas fueron sus declaraciones:

Pedro Díaz

"Hicimos un buen partido y disfrutamos. La acción de la roja fue un susto, tengo un golpe, pero él me pidió perdón y estuvo muY majo. Se lo merecía la afición y nosotros, ahora no podemos relajarnos. No miro la clasificación, toca ir a Ponferrada a por todas"

Javi Fuego

"Ha sido un partido muy completo, el equipo ha seguido la línea de solidez defensiva. El vestuario está feliz pero hay que seguir siendo humildes con los pies en el suelo, no hemos hecho nada. Cuando somos competitivos somos un buen equipo. Para que el ambiente de El Molinón sea éste, los que tenemos que poner la primera piedra somos nosotros. Tenemos que pensar en el siguiente partido desde la humildad, ir a Ponferrada y tratar de hacer un partido como el de Santander o el de hoy. La afición en estos dos partidos se siente orgullosa del equipo y ahora toca seguir y seguir"

Borja López

"Conseguimos una victoria que hizo que la gente se volviera a meter, conseguimos la victoria y se la regalamos a ellos. Siempre estuvieron con nosotros. Llevo meses esperando esta oportunidad, tocó por lesión de un compañero y espero que sea lo menos posible. Estaba preparado, quedaban pocos minutos, no había que cometer errores. Ahora trabajaré toda la semana para buscar un puesto en el once titular"

Molinero

"No ha que volvernos locos, se está trabajando bien y sólo hay que pensar en Ponferrada. Nos debemos a la gente y entendemos que cuando gana el equipo estén contentos. Lo que tenemos que hacer es darles más alegrías. Nosotros somos los que tenemos que estar tranquilos, seguir peleando y trabajando que esta competición es muy larga. Lo que nunca hay que hacer es bajar los brazos. No hemos hecho nada, quedan muchas jornadas por delante. Contento porque el equipo se lo merece"

Álvaro Vázquez

"Veo que va a centrar, corto al primer palo, leo bien el movimiento de Murilo y solo la tengo que empujar. Un gol da confianza a los delantero, lo estaba buscando y estoy muy contento. Este gol creo que va a ser importante para mi. Ahora viene un partido fuera, con la afición apoyando y van a ser importantes esos tres puntos. Era importante enlazar dos victorias, ahora hay que ir por la tercera sin pensar más allá".

Carmona

"Volvemos a conseguir tres puntos y esto nos motiva para pensar que por qué no podemos seguir sumando de tres en tres. Ya dije alguna vez que el público paga su entrada y cuando quiera que silbe y cuando quiera que aplauda. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo podemos tirar hacia arriba"

Mariño

"Lo que ha cambiado es la racha de resultados, estamos jugando mejor y haciendo bien las cosas. Estos resultados nos dan mucha moral y mucho ánimo. Hay que seguir en esta línea, con esta actitud y buen juego. Nuestro objetivo sigue siendo alejarnos del descenso, no sufrir y ya veremos donde podemos llegar. Hace dos semanas teníamos miedo y estábamos sufriendo. Semana a semana se está viendo la mejoría"

Murilo

"Estoy consiguiendo ayudar al equipo y eso es lo importante. Necesito algunos partidos para entrar en el ritmo del equipo. Es complicado llegar y hablar de mis características, prefiero mostrarlo en el campo. En Santander no conseguí encontrar a Álvaro y Carmona, hoy sí lo conseguimos. Pienso en el partido a partido. Los dos último di lo máximo que pude para ayudar. Sabía que el equipo estaba en un momento difícil, por ahora estoy invicto, aunque sé que será muy difícil seguir así"