Las 4 opciones del Sporting para sustituir a Bogdan

La Voz de Asturias A.V.M.

24/02/2020 20:21 h

El Real Sporting de Gijón no podrá contar con Bogdan durante al menos 6 partidos por lesión -Ponferradina, Las Palmas, Deportivo, Alcorcón, Oviedo y Rayo Vallecano-, por lo que el cuerpo técnico dirigido por Miroslav Djukic deberá encontrar una solución durante los próximos días.

En ese sentido, son cuatro las opciones que emergen como soluciones más naturales:

-Francisco Molinero. Ha recuperado la titularidad en los dos últimos partidos, aunque lo ha hecho como defensa central, donde ha ofrecido un buen rendimiento. Su cambio de posición supondría la posible entrada de Borja López, que el pasado fin de semana volvió a contar con minutos tras varios meses de ostracismo; o bien optar por forzar el regreso de Babin, que se encuentra en la recta final de su recuperación. Otra variante pasaría por retrasar a Cristian Salvador, pero el zamorano se ha consolidado en el mediocampo junto a Pedro Díaz.

-Unai Medina. Fue titular en el último partido de José Alberto y desde la llegada del serbio no apareció en los onces titulares. Medina solo fue convocado en dos jornadas en las que, curiosamente, jugó por las lesiones de Molinero y Cordero en mitad del encuentro, en ambos casos disfrutó de minutos como lateral izquierdo. El canterano del Athletic no ha tenido participación desde el 18 de enero.

-Guille Rosas. El actual lateral derecho titular del Sporting B -había quitado dicho rol a Bogdan antes de que el ucraniano subiese al primer equipo- cumplirá 20 años en mayo y aunque sus condiciones técnicas agradan a Miroslav Djukic, el futbolista no entra en principio en los planes a corto plazo del equipo profesional. El cuerpo técnico entiende que el gijonés se encuentra en periodo de formación y debe aumentar su experiencia en Segunda B, donde ha contado con 12 titularidades, el grueso de ellas desde noviembre. No obstante, no sería extraño que el futbolista tenga al menos la oportunidad de completar un entrenamiento y ganarse la confianza de los técnicos.

-Cambio de sistema. La posibilidad de recuperar la defensa de cinco hombres usando a Traver como carrilero derecho invita a ser descartada por el buen hacer de sus compañeros titulares, que ya acumulan dos victorias consecutivas y tres semanas sin perder desde la llegada del extremo brasileño, Murilo de Sousa.

