Clemente: «En el Sporting gusta la cantera pero no son fieles a la filosofía»

26/02/2020 19:50 h

Declaraciones de Javier Clemente, exentrenador del Real Sporting de Gijón en La Hora de Broti, programa de Radio Marca Asturias retransmitido en directo todos los miércoles desde las 19:00, con la presentación de Brotons y la colaboración de David Acebal, redactor de Sporting1905. Así fue la entrevista al técnico vasco:

"Me va bien, veo fútbol y estoy tranquilo, pero lo que me gusta es tener equipo. Tengo salud y me gustaría entrenar"

"Mareo creo que tiene menos habitantes en los alrededores que Lezama y la situación monetaria también afecta, si no hay dinero, no hay cantera. La gente piensa que no, pero la cantera cuesta dinero"

"El Sporting quiere cantera, pero si pones la cantera y no consigues resultados, la gente no apoya malos resultados. Para la cantera hay que tener paciencia y si la clasificación no es buena, pues que no sea buena. En Gijón gusta la cantera, pero hasta cierto punto, no son fieles a la filosofía en los momentos complicados"

"El VAR tiene muchas cosas negativas, tiene muchos errores. En unos partidos el VAR toma una decisión y en otros es diferentes, unas veces sí y otras no. Es como los árbitros caseros, que todos lo querían tener en casa"

"Hay buenos árbitros y malos, como jugadores o entrenadores"

"Los que hablan mal del Getafe tienen envidia, son injustos, un entrenador debe sacar resultados. Hay que jugar al limite del reglamento como hacen ellos"

"Cada equipo juega como puede jugar, no todos pueden jugar bonito. Muchos quieren aplicar el estilo de Guardiola, pero eso está hecho para jugadores de élite, e incluso no para todos los de la élite. Hay gente que vende eso y estamos viendo un sopor de partidos. El actual Barcelona es un tostón y el Getafe se faja, es valiente, tiene físico,.."

