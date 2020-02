El Sporting intentó el fichaje de Elba Rashani

0

La Voz de Asturias D.A.

25/02/2020 20:08 h

El Real Sporting de Gijón cerraba el pasado mercado invernal con un único movimiento de entrada y en la jornada final de la ventana de transferencias. Los rojiblancos lograban la incorporación de Murilo de Souza tras haber tanteado más opciones para el extremo izquierdo del equipo, una de ellas llevaba el nombre de Elba Rashani.

Así lo ha desvelado el propio futbolista en la prensa Noruega. El internacional por Kosovo, que defiende los colores del Odds Ballklubb en la Primera división del país nórdico, reconocía las negociaciones para incorporarse a los rojiblancos en el pasado invernal.

"Tuve un par de ofertas específicas para salir en enero. Una de ellas era del Sporting de Gijon en España y era una buena oportunidad deportiva para mí", declaraba Rashani a Nettavisen.

El extremo de 26 años añadía, "si tengo que moverme del Odds, me llevará un tiempo. Es una combinación de aspectos deportivos y financieros. En esta ocasión no llegamos a un acuerdo". Sin querer entrar en más detalles para haber desaprovechado la oportunidad de jugar en el fútbol español, Rashani apuntaba, "El Sporting es un club que ha dejado hace poco la Primera división y este año probablemente no podrán subir".

El internacional kosovar, con pasado en las filas del Brondbyy danés o el Rosenborg noruego, reconocía igualmente la llamada de la MLS. "Recibí una oferta de Real Salt Lake. No quiero entrar en detalles sobre lo que sucedió, pero esta vez me cortó un poco. Hubiera sido una buena oportunidad allí, pero hay varias cosas en las que pensar. El equipo nacional, entre otros. Estados Unidos está muy lejos y yo también quiero estar con la selección. Estamos a dos partidos de la fase final de la Eurocopa", concluía.

