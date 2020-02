Álvaro: «Espero marcar con el Sporting al Oviedo»

0

25/02/2020 20:07 h

Álvaro Vázquez, delantero del Real Sporting de Gijón ha sido el protagonista en los micrófonos de Deportes Cope Asturias. El atacante catalán ha analizado el momento de los rojiblancos. Estas fueron sus declaraciones:

"Después de la victoria Djukic nos agradeció el esfuerzo y nos dio dos días de descanso, que se agradecen mucho por tener la posibilidad de ir a casa"

"En el gol contra el Cádiz la dificultad mayor está en el centro de Murilo. Tiene mucha intención, lleva dirección portería y la toco lo suficiente, lo fácil era poner la cabeza. Fue una gran alegría, eran tres puntos muy importantes y nos dan mucha moral. A nivel personal es una felicidad para seguir tomando confianza. Lo estaba buscando, pero cuando compites y tienes minutos tienes que marcar gol. Por suerte lo hice. También recibí felicitaciones desde Zaragoza, tengo una muy buena relación con el vestuario y el cuerpo técnico y era un gol importante para ellos"

"Me sorprendió mucho el grito de victoria de El Molinón al final del partido. No escuché ni el pitido del árbitro con el chillido de la gente"

"Tomé la decisión de venir con todas las consecuencias. Sé que el equipo y yo podemos dar mucho más, ahora estamos en la senda positiva. En ningún momento me arrepentí de venir aquí"

"No puedo decir que no va todo mejor con Djukic. El míster me dijo que quería que fuera importante para el equipo. En el mercado llegan cosas al club o a los representantes. Hubo opciones para salir, de equipos de fuera y también de España"

"Me gustaría hacer más goles y que sirvieran para conseguir el objetivo. El primer objetivo son los 50 puntos. Hay que conseguirlo lo más rápido posible y una vez hecho eso, pensar en más allá. Si la gente se ilusiona significa que se están haciendo las cosas bien, pero sabemos que la cosa se puede complicar si no conseguimos puntos. El equipo está siendo más solido. El equipo al completo ha mejorado en la parcela defensiva, no dejamos espacios, no concedemos"

"Fueron meses duros cuando no jugaba, pero eres consciente de tu trabajo, sabía como entrenaba, como competía y tenía la seguridad de que cuando confiaran en mí estaría preparado. Agradezco todas las muestras de cariño que he tenido en la ciudad"

"Ayer hablé con Bogdan, le conozco desde Getafe. Le envié mucho ánimo, es una lástima ahora que estaba encontrando el sitio"

"En verano hablé con Javi Fuego antes que con alguien del club. Él me preguntó, decía que había sonado mi nombre en Gijón, me adelantó el interés".

"El año pasado se me dieron bien los equipos asturianos. Espero marcar con el Sporting al Oviedo. Están en una situación complicada pero nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos. Iremos a por el partido como si fuera un partido único. En el Tartiere no tuve ocasión de jugar, pero me dijeron que con el ambiente del derbi en El Molinón voy a flipar"

"Venimos de dos victorias importantes, pero el míster ha vuelto a recalcar hoy que es un partido importante, pero es que si no ganamos, vuelven a entrar las dudas otra vez"

"Djukic, igual que habla en rueda de prensa se dirige a nosotros. Nos insiste en que no hay que relajarse para nada"

"Me llevo muy bien con todos en el vestuario. Con Javi comparto habitación. Con los jóvenes intento estar lo más cerca posible, te dan esa chispa que hace falta a los más veteranos y si hace falta se les pega algún hachazo. Djuka es totalmente distinto fuera del campo. El viernes me dio un abrazo al entrar al vestuario. Es muy temperamental, peca de ese ansia, le digo que esté tranquilo, pero es muy difícil porque es puro fuego"

"Las críticas en redes sociales juegan a mi favor, cuando la gente ve la realidad me beneficia"

"Desde que acabó el partido del Cádiz, sabemos que la gente nos va a ayudar e impulsar, van a ser muy importantes hasta final de temporada".

