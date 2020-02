Borja: «No ha habido nada fuera de temas deportivos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

25/02/2020 20:06 h

Con el Real Sporting de Gijón comenzando una nueva semana de trabajo y la vista puesta en el duelo frente a la SD Ponferradina, el central Borja López era el encargado de analizar el momento de los rojiblancos en sala de prensa. Estas fueron sus declaraciones:

"Me encuentro muy bien, trabajando con ilusión y ganas. Tenemos un partido muy importante para seguir con la buena racha y además especial porque sabemos que se va a desplazar mucha afición"

"No ha sido fácil, cuando te ves fuera y no puedes ayudar al equipo, es complicado. No se estaban dados los resultados y afecta. No han sido fáciles estos últimos meses"

"Comentarios que te llegan, sabes lo que se habla en le la calle. Son mentiras, estaba centrado en lo mío sabía que no había mas allá del tema deportivo. El míster no me veía para jugar y no había nada más"

"Yo tengo que estar preparado para cuando llegue el momento. Así lo hice el otro día, entré con confianza y sin miedo. A lo largo de la temporada se pasan momentos buenos y malos y hay que estar preparado para todo"

"He hablado con el míster, me dio su punta de vista, lo que quería de mí. Me ha estado apoyando mucho en los entrenamientos y me pedía que esté concentrado y entrenando bien, porque habrá oportunidad para todos"

"La ilusión la sigo teniendo. Soy de aquí y te afectan más las cosas, ves que no llegan los resultados... pero ahora estamos mejor y desde la humildad sería bonito seguir con la racha positiva, que sería bonito para todos"

"A la familia le afecta también lo que se habla fuera. Yo me centro en lo mío, en ser un profesional. No hay que dar más importancia a los comentarios"

"Sabemos que hay plantilla para hacer buenas cosas, aunque no es momento de sacar la cabeza, es el momento de preparar el siguiente partido".

"Es una pena que sea por bajas de compañeros, pero sí es verdad que se presenta una nueva oportunidad y estoy con muchas ganas de que llegue el fin de semana y poder ayudar"

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.