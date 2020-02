6 productores de cine pujarán por el Málaga

0

28/02/2020 00:36 h

'American CF Investors', un grupo privado de seis productores de cine estadounidenses «cualificados» y «acreditados», estudia hacer una nueva oferta a través del administrador o los tribunales para adquirir la mayor parte del accionariado del Málaga CF. Entre los compradores no estaría George Clooney como se especuló días atrás, sino que se le ofrecería ser imagen del nuevo Málaga.

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a Efe la agencia creativa de publicidad española 'Hormiguea', que representa en España a la representante legal de California (EEUU) para dicho grupo, la abogada Moriya Christie, que ha volado hasta Málaga para determinar la posibilidad de hacer una nueva oferta a través del administrador o los tribunales.

En este sentido, han señalado que este grupo de «inversores experimentados» hizo en diciembre de 2019 una oferta de 15 millones a uno de los representantes legales del presidente del Málaga CF, Abdullah Al Thani, para adquirir el 97% de las acciones del equipo andaluz, pero el propietario del club malagueño solicitó 100 millones en el último momento.

«Esta oferta fue rechazada y se informó al grupo que Al Thani no estaba interesado en vender su parte en ese momento. Sin embargo, debido a la actual cadena legal de eventos (...) la abogada Moriya Christie ha volado a Málaga para determinar la posibilidad de hacer una nueva oferta a través del administrador o los tribunales», señala la nota.

Cabe recordar que el Málaga cuenta en sus filas con un ex del Real Sporting de Gijón como Luis Hernández.

Según ha trasladado en el comunicado 'Hormiguea', Christie es conocida como «una de las mejores litigantes de derecho familiar y fideicomiso en el sur de California y representa a muchas personas del mundo del entretenimiento de alto perfil».

«Asistió a la prestigiosa University of Puget Sound and the Ventura, California College of Law y es conocida por su tenacidad en la sala del tribunal en nombre de sus clientes», han destacado.

Según estas fuentes, la oferta estadounidense incluye una compra del 100% tanto de Blue Bay como del grupo Al Thani, el pago de toda la deuda incluidos los préstamos y líneas de crédito y una «suma de ocho cifras» para el capital operativo para estabilizar el balance de los equipos.

«Mis clientes realmente creen en Málaga y les gustaría tener la oportunidad de adquirir una participación mayoritaria en el equipo. Parte del plan de 'American CF' es incorporar un grupo de gestión totalmente español para dirigir el equipo y nombrar empresarios españoles de alto perfil para representar al grupo inversor en el Consejo de Administración», ha dicho Christie.

La letrada ha afirmado asimismo que 'American CF' tiene una «muy buena relación con la APA (Asociación de Pequeños Accionistas) y espera trabajar con ellos en el futuro en caso de un resultado exitoso del acuerdo».

Ha añadido, respecto a los planes para crear una academia de fútbol en el área de Guadalmar, que «aún no se ha completado ni ha sido suficientemente financiada, por lo que 'American CF Investors' »organizaría la financiación de las infraestructuras para completar el proyecto y hacer que la academia esté operativa«.

»Los inversores de American CF tienen planes firmes en las áreas de márketing, comercialización y contratos de televisión para aumentar la viabilidad del equipo en el futuro, tanto en las áreas de 'branding' (promoción de la marca) como en los flujos de ingresos«, concluye el comunicado.

La semana pasada, la titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga nombró un administrador judicial durante un periodo de seis meses en el Málaga CF, por lo que el presidente, Abdullah Al Thani, y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan quedaban apartados de la gestión del club.

Fuentes judiciales indicaron a Efe que la magistrada ha dictado dos autos y que en uno de ellos estima las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga (APA), por lo que nombra una administración judicial durante seis meses, periodo que podrá ser prorrogado.

La familia Al Thani citada a declarar

El jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos han vuelto a ser citado a declarar en la causa abierta a raíz de la querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) por supuesta gestión irregular del Málaga CF, entidad de la que estos han sido apartados a favor de una administración judicial.

Según la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estos han sido llamados el 15 de abril para comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, donde estaban citados el pasado día 18 de este mes aunque no acudieron.

Ahora, la instructora del caso señala que estos quedan citados a través de su representación procesal, que ya se encuentra debidamente personada en las actuaciones y les advierte del «expreso apercibimiento que en caso de incomparecencia injustificada la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención».

La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga acordó la pasada semana la administración judicial del Málaga CF y de Nas Football por un periodo de seis meses, prorrogable; al tiempo que fijo que la familia Al-Thani --el jeque como presidente de la entidad y sus tres hijos como miembros del Consejo de Administración-- pagaran una fianza civil de 5,4 millones de euros.

En esta causa se investigan delitos de administración desleal y apropiación indebida --que se ampliaría a blanqueo de capitales-- contra el jeque y tres de sus hijos, quienes, según los informes policiales, habrían tomado decisiones económicas «exclusivamente en su propio interés y con abuso de las funciones que les correspondían», pese a conocer «la dificilísima situación por la que atraviesa» el club.

La jueza señala que el análisis de la documentación hace pensar que «de forma inicial y provisional» Nas Football es «una figura jurídica instrumental que solo sirve para tratar de ocultar y apantallar la persona física de su socio y administrador único, quien junto con sus hijos, miembros del Consejo de Administración del Málaga CF se han servido en su propio y único beneficio, perjudicando de forma grave el patrimonio de la sociedad deportiva».

Así, apunta a que indiciariamente las actividades en apariencia «fraudulentas y en perjuicio evidente de la sociedad deportiva, al menos en este momento procesal que es aún muy inicial, se sospecha que se habrían llevado a cabo a través de traspasos de efectivo y líquido entre sociedades pertenecientes a la familia Al-Thani, lo que ha implicado utilización indebida de fondos societarios para actividades privadas de los consejeros» de ambas sociedades.

Indica que los querellados «han dispuesto, con apariencia indiciaria de fraudulencia, de bienes y derechos» del Málaga y han firmado en nombre del club y a favor de la entidad Nas Football varios préstamos, que, supuestamente, «vienen a encubrir salidas de efectivo de las dos sociedades para el pago de actividades privadas de los consejeros, como sería, a título de ejemplo, viajes, hoteles, agencias de viajes, viviendas particulares, adquisición de vehículos privados, etcétera...».

Desde la toma de posesión del administrador judicial, que asumió la gestión de las sociedades del Málaga y de Nas Football, fueron apartados todos los miembros del Consejo de Administración, incluido el presidente querellado y secretario no consejero, tanto de la entidad deportiva como de la otra.

Esta medida cautelar se tomó después de que la Fiscalía se mostrara a favor de la misma, al apuntar que el informe inicial remitido por el grupo encargado de la investigación apuntaba, tras el estudio y análisis de la contabilidad y otra documentación examinada, «la existencia de una actuación constante en el tiempo por parte de los querellados en su calidad de miembro del Consejo de Administración de la entidad de ejercicio de poder desleal y abusivo en la gestión y dirección de la mencionada entidad».