Djukic: «No hemos perdido por Cordero»

La Voz de Asturias D.A.

29/02/2020 18:55 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"La segunda parte no hemos jugado bien. Sin control, perdiendo el balón rápido, hemos tenido muchos problemas en la elaboración, sin triangular. No ha sido buena. En la primera hemos tenido control del juego y oportunidades, pero no lo hemos aprovechado. No puedo reprochar nada al equipo a la hora de luchar y pelear, me quedo con eso.

"Cordero ha estado al nivel del equipo, no hemos perdido por él. En la primera jugamos bien si hubiéramos acertado alguna de las oportunidad hablaríamos de otro partido"

"A Murilo lo notaba cansado y queríamos poner chispa y velocidad con Aitor, por eso le hemos cambiado"

"Partido a partido como siempre. Esto no cambia nada"

"La primera parte llevamos el control, entrando por bandas, haciendo bien la cosas. En la segunda perdimos el control, con el partido de ida y vuelta, buscamos la segunda jugada con Pablo pero no ha salido"

"Tenemos que ser mucho más simples, con el balón mucho más rápido. No hemos tenido frescura de ideas. Luego te vas desgastando y la segunda parte ha sido descontrolada"

"La regularidad es difícil, vas perdiendo el partido, te condiciona. Luego el rival va perdiendo tiempo, te precipitas. Cuando vas a remontar suele pasar esas cosas. Lo que más me preocupa es la falta de gol"

