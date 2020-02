Salvador pidió un penalti a favor del Sporting

0

29/02/2020

29/02/2020 18:55 h

La derrota del Real Sporting de Gijón en su visita a la SD Ponferradina dejaba las siguientes valoraciones del encuentro por parte de los jugadores rojiblancos:

Pedro

"Luchamos hasta el final, nos vamos decepcionados. Mi ocasión del palo podía haber cambiado la cosas. La segunda parte fue descontrolada. Con los aplausos de la gente al final se demuestra lo que es una afición de verdad, nos apoyan en los momentos buenos y en los malos".

Manu

"Merecimos más, es un resultado injusto. Deja una sensación agridulce. En la primera pare estuvimos mejor, merecimos ir con el marcador a favor, luego intentamos sacar el coraje pero no pudo ser. A pensar en Las Palmas. No tiene que ser un bajón de moral".

"La segunda parte, con mucho balón aéreo, mucha disputa, es jodido para jugadores como yo. El vestuario está jodido, hablar ahora de falta de gol es fácil, después de ganar dos partidos, hoy no entraron las ocasiones. Es equivocarse pensar en arriba, toca seguir trabajando con humildad".

Aitor

"Sabíamos que la victoria nos podía meter en play off. Toca cargar pilas y pensar en ganar en casa para no volver a mirar para abajo. El partido al final estaba muy alocado.Nos da mucha impotencia no lograr la tercera consecutiva. Quedan 12 partidos y hay que seguir"

"Si el míster determina que tengo que salir del banquillo hay que acatarlo, no queda otra. El equipo estaba ganando y era normal que siguiera el mismo once".

Murilo

"Sufrimos un gol en una jugada que sabíamos que era de sus principales jugadas. Queríamos mucho la victoria pero no lo conseguimos. Claro que quiero jugar siempre, cada partido voy mejorando un poco más, me estaba encontrando muy bien pero tengo que respetar la decisión del míster y animar a mis compañeros desde el banquillo. Hoy es mi primera derrota y tengo que aprender de mis errores. La clasificación está muy apretada, estamos a medio camino. Hoy perdimos y tenemos que pensar en el descenso".

Salvador

"Para mi hay contacto. El árbitro lo ha revisado y no hay penalti, para nosotros nunca hay nada. Lo que más molesta es que no se podía ni hablar con el árbitro. Luego hubo muchas interrupciones que no se vieron reflejadas en el tiempo añadido. Toca pensar en el partido de Las Palmas".

Mariño

"Salimos muy bien, con ocasiones, cuando mejor estábamos nos marcan. En la segunda estuvimos alocados, lo intentamosEl árbitro ha estado perfecto todo el partido pero lo del tiempo añadido no lo he entendido, por eso he protestado. Me faltaban cinco o seis minutos. Pero tampoco hubiera sido determinante, tuvimos toda la segunda parte para empatar"

