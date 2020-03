Previa Sporting - Las Palmas: Un triunfo por Gragera

0

08/03/2020 03:00 h

El Real Sporting de Gijón recibirá desde las 18:15 a Las Palmas en El Molinón - Enrique Castro "Quini", donde los rojiblancos esperan recuperar la senda del triunfo para alejarse de la zona de descenso, que anoche se encontraba a solo 3 puntos de distancia.

El equipo de Miroslav Djukic cuenta con las posibles novedades de Babin en defensa y Javi Fuego por el sancionado Cristian Salvador en el centro del campo, así como ha realizado diversas pruebas en la zona ofensiva. Sin olvidar la gran novedad de la convocatoria, José Gragera, cuyo padre falleció días atrás. Su estado emocional en las próximas horas puede influir a la hora final de seleccionar la alineación definitiva.

Djukic realizó los últimos ejercicios a puerta cerrada y ensayó varias pruebas, como por ejemplo la posibilidad de cambiar a la banda izquierda al brasileño Murilo para dar entrada a Aitor García en el flanco contrario, e incluso ensayó con dos puntas en detrimento de Manu García, por lo que el entrenador ha escondido sus cartas durante la semana. Unos días en los que el serbio ha insistido en que la lucha, la entrega y el trabajo defensivo no son negociable y la calidad no basta para formar parte de su once.

La alineación sportinguista podría ser similar a la compuesta por Diego Mariño bajo palos; una defensa de cuatro para Unai Medina, Francisco Molinero, Babin y Damián Pérez; un doble pivote compuesto por Javi Fuego y Pedro Díaz; una triple mediapunta para Murilo, Manu García, y Aitor García; así como la punta para Álvaro Vázquez.

Varios apercibidos de sanción

Marc Valiente, Borja López, Babin, Aitor García, Carmona, Javi Fuego, Pablo Pérez y Djurdjevic.

Convocatoria del Sporting

Mariño, Cristian Joel, Damián Pérez, Borja López, Babin, Aitor García. Álvaro Vázquez, Carmona, Murilo, Nacho Méndez, Molinero, Manu García, Unai Medina, Javi Fuego, Pablo Pérez, Pedro Díaz, Djurdjevic y Gragera.

Así llega el rival

El conjunto canario llega a Gijón inmerso en una racha de 10 jornadas sin conocer la victoria, una racha que ha dejado a Las Palmas en mitad de la tabla. El conjunto amarillo no gana desde el pasado 15 de diciembre y acumula un buen número de empates.

El equipo de Pepe Mel se presentará de nuevo con bajas importantes y dos de ellas de última hora como Aridai Cabrera y Juanjo Narváez. El técnico madrileño ha reconocido este sábado en rueda de prensa que sobre todo la ausencia del atacante colombiano, con molestias inguinales, es «muy importante» para su equipo.

Esta semana, Mel había ensayado con Javi Castellano como único pivote por delante de la zaga y una línea de cuatro atacantes por detrás de Rubén Castro, pero la baja de Narváez podría hacerle cambiar los planes y regresar al doble mediocentro.

La buena noticia para el entrenador del equipo isleño es que recupera al argentino Martín Mantovani para el centro de la zaga, una vez cumplida su sanción por acumulación de tarjetas, y también a De la Bella para el lateral izquierdo, lo que le permitirá utilizar a Benito Ramírez en posiciones de ataque, donde se muestra más peligroso.

Además, Mel ha incluido en la convocatoria de diecinueve jugadores al último fichaje, el delantero alicantino Cristian López, del que espera que aporte remate de cabeza, pelea con los centrales y ayuda a la hora de bajar la pelota y dar salida a sus compañeros cuando el equipo se vea sometido por el rival.

Posibles alineaciones

Real Sporting de Gijón: Mariño, Unai Medina, Molinero, Babin, Damián Pérez, Javi Fuego, Pedro Díaz, Carmona, Manu García, Murilo y Álvaro Vázquez.

Las Palmas: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Fabio González, Javi Castellano; Benito Ramírez, Fede Varela, Pedri; y Rubén Castro

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité Castilla y León)

El Molinón, 18.15 horas.

Canal Vamos.

