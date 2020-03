Tebas apuesta por que el Sporting juegue sus partidos

0

La Voz de Asturias

16/03/2020 00:14 h

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, está convencido de que se va a terminar la temporada de fútbol español y calculó en un 25 por ciento de los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que acarrearía no poder terminar el campeonato por la epidemia de coronavirus.

«He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas, presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante», dijo en declaraciones al programa Tiempo de Juego de la cadena COPE.

Con respecto al campeonato de liga y a la posibilidad de que tuviera que resolverse en un «play off», afirmó: «Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa».

«He tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de cien contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro», explicó.

Tebas señaló que está trabajando con otras ligas «para cuadrar los calendarios», pero se mostró convencido de que se podrá terminar la temporada.

En cuando al personal de LaLiga, reveló que han tenido dos casos positivos en coronavirus, aunque él no está afectado: «Yo no estoy en cuarentena. No tengo síntomas y no me he hecho la prueba. Ya teníamos un plan de actuación desde hace semanas y lo hemos aplicado. El 95 por ciento en LaLiga ya está en teletrabajo. En España tenemos más de 400 personas trabajando y hemos tenido que repatriar a gente que tenemos por el mundo».

«Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habría que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición», reiteró.

Declaraciones del presidente de la Federación

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se ha descrito este domingo como «optimista por naturaleza», pero igualmente afirmando que «hay que tener los pies en el suelo» ante la posibilidad de que las competiciones futbolísticas no se terminen mientras siga la pandemia del coronavirus.

«Yo siempre soy optimista por naturaleza, porque creo que es bueno afrontar el futuro con ese optimismo, pero también saber que hay que tener los pies en el suelo y que puede haber un escenario muy, muy complicado, que esto se expanda mucho más tiempo del que queremos. Y por eso vamos a dar respuestas pronto», ha dicho Rubiales en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE.

«Tenemos la comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus activada, seguimos trabajando. Ya lo dijimos en la rueda de prensa, que paraba la parte deportiva pero que la administrativa seguía al 100%. Y, si cabe, requiere ahora un esfuerzo tremendo porque hay muchas dudas, hay muchas llamadas, muchas incertidumbres que hay que tratar de contestar cada día», ha relatado.

«A estas alturas, cualquiera de nosotros puede tener el virus o puede haber estado en contacto con una persona que lo tenga. Lo que sí creo es que las medidas que se han tomado y sobre todo las conversaciones con el CSD, que mantenemos cada día, van a ayudar a que a partir de ahora esa curva empiece a bajar, que es lo que todos queremos», ha asegurado.

«Activamos los protocolos antes que nadie, tratamos de estar a la altura, estuvimos muy unidos, vimos el problema venir y nos pusimos a disposición del CSD, después del propio Ministerio de Sanidad y de la Administración. Está claro que, cuando el lunes convoqué esta comisión delegada y el martes ya hablábamos de suspender y el miércoles se suspendió todo salvo el fútbol profesional, que se suspendió el jueves, al principio había gente un poco más reacia», ha recordado.

«Pero parece ser que esas medidas eran las apropiadas y en ese aspecto tengo que destacar la solidaridad, la empatía, cómo está todo el mundo a una. Y estoy contento por eso dentro de la dificultad tremenda que tenemos», ha añadido Rubiales, destacando que «a diario» permanece «en contacto con Aleksander Ceferin» para tratar el futuro de la Eurocopa del próximo verano.

«En cuanto a los escenarios, yo ya dije que hay cuatro diferentes desde el mejor al más crítico. Pero ya estamos trabajando en darle respuesta a todos esos escenarios y muy pronto, muy pronto, hablaremos primero con los agentes del fútbol y luego con los medios de comunicación para que estén al tanto de qué va a ocurrir según lo que vaya sucediendo», ha proseguido.

«Nos preguntan, damos nuestra opinión... Tenemos decisiones que tomar muy difíciles. En España tenemos más de un millón de licencias y más de 700.000 son de menores de edad, es una responsabilidad muy, muy grande. Aunque ya tenemos suficiente con lo nuestro, tratamos de aportar y de ayudar en Europa», ha declarado Rubiales.

«Qué duda cabe de que todo lo que se decida en Europa puede trastocar o puede influir en las medidas que tomemos cada uno en nuestra propia federación», ha indicado. «La federación ha hecho bien los deberes y sé que tenemos un nivel de seguridad alto. Pero también hay que decir que en casa del pobre las penas son mayores. Y en ese aspecto estamos pendientes del fútbol más modesto», ha subrayado.

«No vamos a tardar mucho en que haya una respuesta a todas las dudas que ya se están planteando en el fútbol y el fútbol sala entre los equipos más modestos», ha insistido el presidente de la RFEF, que el 17 de marzo se reunirá por videoconferencia con Ceferin y la plana mayor de la UEFA para decidir qué hacer con el fútbol en el 'Viejo Continente'.

