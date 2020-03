Bellini explica su salida del Sporting B

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias David Acebal

17/03/2020 23:24 h

De paso fugaz y recuerdo mínimo, Santiago Bellini (Uruguay, 1996) ponía fin a su etapa en las filas del Real Sporting de Gijón el pasado mes de enero. Reclutado como refuerzo veraniego, el delantero repasa en La Voz de Asturias su breve e insatisfactoria experiencia como futbolista rojiblanco, mientras espera reiniciar su carrera en las filas de Central Español, su nuevo club.

- Tras el regreso a casa, ¿qué es de Bellini?

Después de mi salida del Sporting también tuve que negociar mi desvinculación de Santiago Wanderers, el club desde el que había ido cedido a Gijón. No fue sencilla la rescisión, se demoró hasta el último día de mercado, lo que me dejó sin muchas opciones. Por suerte pude cerrar mi incorporación a Central Español por los próximos meses, hasta junio, aunque con la competición en suspenso aún no he podido debutar.

- ¿Cómo resume si experiencia en el Sporting?

Una decepción. En lo futbolístico está claro que no hubo nada de bueno. En la ciudad, el club, que es un grande, con los compañeros o pudiendo disfrutar de El Molinón, todo bien, pero yo fui para dar un paso en mi carrera y no se logró, más bien al contrario, perdí seis meses. No salió nada de lo que se había hablado.

- ¿Qué se había hablado?

Cuando el director deportivo se pone en contacto con mi representante y se llega a un acuerdo, la idea era participar con el primer equipo. Se habló de estar un mes o mes y medio preparándome con el filial y luego dar el salto. Nunca sucedió.

- ¿Físicamente tampoco estabas en tus mejores condiciones en la llegada?

Estaba hablado cuando me incorporo. Hacer un entrenamiento fuerte durante unas semanas para recuperar el tono físico. Fue lo que hice, la preparación inicial fue perfecta, pero luego no tuve opciones de jugar, 100 minutos en todos esos meses.

-¿Tuvo problemas de adaptación al fútbol español?

Las primeras semanas no fueron sencillas en ese aspecto, pero la experiencia en Italia me ayudó y mantenía la esperanza de jugar, que eso lo hace todo más fácil. Uno estaba haciendo un esfuerzo de integración, estando solo, peleando por participar y ve que las cosas no van como uno quiere y ahí el desgaste es mayor, piensas que ya está, hay que irse.

-¿Habló con alguien en el club?

Claro, hablé con Miguel (Torrecilla) y con Manolo (Sánchez Murias), sin ninguna explicación convincente, más allá de que era una decisión del técnico, que no le gustaba jugar con un centro delantero grande y ya. No jugando en el B, menos iba a jugar en el primer equipo y esa era la idea de partida. Prepararme con el Sporting B para luego subir al primer equipo. Me pongo bien físicamente y luego, no jugué ni en el B, ni en el A. Cómo las cosas no fueron como se habían hablado yo tomo la decisión de irme, porque no jugaba.

Gol de Bellini con el Sporting B (min.1:05)

- ¿Se consideraba capacitado para jugar en el primer equipo?

Yo a Gijón fui para eso, a pelear con la primera plantilla, no fui a jugar a Segunda B. Mi idea era el primer equipo que era lo que se había hablado. Si me dicen que es para jugar en el filial no iba, porque tenía mejores ofertas, de superior categoría en otros lados. Fue una falta de palabra más que nada. Si me dicen de primeras ir al filial, pues veo si voy o no, pero si te dicen ir al primer equipo, en la segunda española, un equipo grande, te gusta, te llama la atención y das el paso. Yo tenía opciones para ir a Italia, lo eché para atrás porque pensaba que esta oportunidad iba a ser mejor.

- ¿No parece tener muy buenos recuerdos de su paso por Gijón?

Fui a jugar al fútbol. Los recuerdos buenos, algunas amistades y el gol en Getafe. Ojalá esos puntos sean importantes para lograr el objetivo. Después de ese partido hablé con Samuel, que me iba a dar minutos, pero luego no hubo manera. Los últimos meses en Gijón fueron realmente difíciles, por eso se toma la decisión de irme, no jugaba y no se cumplía con lo hablado en mi llegada. Le deseo lo mejor al club, a los chicos, pero ya está.

Salvador y el Sporting, una renovación en pausa

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.