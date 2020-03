Sporting - Oviedo, ¿un traspaso prohibido?

0

26/03/2020

Esta semana estaba prevista la disputa del derbi asturiano entre el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo, un partido que pocos futbolistas han llegado a jugar con ambos clubes, ya que son escasos los nombres de jugadores que han defendido ambas camisetas. De hecho, el salto directo entre ambas entidades a nivel profesional se antoja como algo virtualmente prohibido en estos tiempos.

Herrerita, gran leyenda oviedista, llegó al Sporting con 15 años y varias temporadas después recaló en el Oviedo por 30 000 pesetas. Curiosamente, el máximo goleador oviedista en Primera se retiró posteriormente en el Sporting. Un camino similar, pero a la inversa, fue el realizado por el gijonés Uria, que comenzó despuntando a finales de los años 60 en el Oviedo para posteriormente jugar en el Sporting, previo paso por el Real Madrid, y finalmente se retiró en la capital asturiana.

Sión, Cholo Dindurra, Emilín, Biempica, Montes, Lombardía, Fernando Tocornal, Iván Iglesias, David Cano, Christiansen, Ricardo Bango, ’Caco’ Morán, Jairo, Jony,...La lista se encuentra lejos de la centena, pero tiene muchos nombres ilustres. No obstante, solo le corresponde a uno el mérito de ser el pionero, al gijonés Jesús Rodríguez Álvarez, mediocampista que disputó 2 temporadas en el Sporting desde 1928 y posteriormente jugó hasta el 36 en Oviedo.

El caso Michu

El Sporting de Manolo Preciado se interesó por su fichaje en un mercado de invierno, lo que provocó todo tipo de reacciones por parte de los respectivos grupos ultra, con pintadas en las paredes de ambas ciudades. Así lo recordaba semanas atrás el propio protagonista: "Siempre me moví por sensaciones y está claro que hubo una opción real. Me llamó directamente Manolo Preciado y me dijo que contaba conmigo para jugar en Primera, pero es que era imposible jugar allí. Yo soy del Oviedo. Casi todo lo que soy como jugador de fútbol se lo debo al club”.

Los intercambios de canteranos

Donde sí se han mantenido los cambios de futbolistas ha sido en la cantera durante los últimos años. Futbolistas como Julio César, Meré, Fidalgo, Carlos Castro, Christian Rivera, Steven Prieto o el citado Jony, entre otros, son algunos de los nombres que han pasado recientemente por ambas instalaciones de formación.

Otros futbolistas como Adrián y Santi Cazorla también tuvieron negociaciones con el Sporting en la etapa final de su formación, aunque la nefasta situación financiera lastró la puja sportinguista.

Entrenadores

José Alberto ha sido el último hombre que ha pasado por ambos clubes, si bien es cierto que en Oviedo lo hizo como canterano y en Gijón como técnico. Los nombres que sí cumplen estrictamente el requisitio son Manuel Meana, Vicente Miera, José María Peña, Abel Picabea y Ramiro Solís, que llegó a entrenar un partido al primer equipo rojiblanco tras hacer carrera en el filial, así como fue secretario técnico de ambas entidades.

No obstante, si alguien tiene un capítulo aparte es Vicente Miera, leyenda a partes iguales, ya que ascendió en dos oportunidades al Oviedo y en una al Sporting, al que posteriormente llevó al subcampeonato de Primera.

